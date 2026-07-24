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Le disparó en la cara cuando el anillo que le estaba robando se le quedó atascado en el dedo

Un comerciante resultó herido en el rostro con un arma traumática durante intento de robo en Los Caracoles, en Cartagena.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
11:41 a. m.
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Un comerciante de 42 años resultó herido en el rostro tras recibir un disparo durante un violento intento de robo en el barrio Los Caracoles de Cartagena. El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron cuando un delincuente en motocicleta llegó al establecimiento comercial de la víctima y se bajó para robarle un anillo llevaba puesto.

En medio del atraco, el anillo se le atascó en el dedo y el ladrón decidió dispararle a la altura del rostro.

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Le disparó en la cara mientras le robaba un anillo

El arma utilizada por el ladrón era de letalidad reducida. El comerciante se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo observación médica en un centro asistencial, donde espera la evaluación del servicio de cirugía plástica para determinar qué procedimiento requiere.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el agresor no actuaba solo, sino que era acompañado por otra persona en la motocicleta.

Las autoridades están verificando las grabaciones para identificar tanto la motocicleta como a los responsables del hecho.

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Inseguridad desbordada en Los Caracoles, Cartagena

La comunidad de Los Caracoles manifestó su preocupación ante el aumento de este tipo de hechos; así lo confirmó un vecino de la zona.

De dos semanas para acá se vienen presentando estos tipos de inconvenientes que están impactando de manera negativa a nuestra comunidad, que nos tienen inseguros. De verdad que uno no sabe si de pronto sentarse en la puerta como anteriormente.

Señalan que se trata de una zona comercial ubicada junto a una vía principal con alto tránsito, razón por la cual solicitan mayor presencia de las autoridades. "Mire que ahorita se meten con los comerciantes y de verdad que estamos bastante preocupados por esta situación”.

Por el momento, continúan con las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

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