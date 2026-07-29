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Aunque hay más de 12.000 mujeres recicladoras en Bogotá, menos de 100 registran ingresos superiores al millón de pesos

Casi la mitad de las recicladoras de oficio en la ciudad son cabeza de hogar.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

julio 29 de 2026
12:41 p. m.
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En Bogotá, las mujeres recicladoras de oficio no solo enfrentan barreras de género y distintas violencias, también, condiciones económicas difíciles, viviendo, en muchos casos con menos de un millón de pesos al mes, a pesar de asumir responsabilidades significativas en sus núcleos familiares.

Así lo advirtieron las autoridades distritales, tras el VII (séptimo) Encuentro de Mujeres Recicladoras de Bogotá, realizado por la Escuela Política Lidera Par de la Secretaría Distrital de la Mujer, junto a la Dirección de Derechos y Diseño de Política y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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Un porcentaje mínimo de recicladoras de oficio devenga más de un millón de pesos:

Según datos oficiales del Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO), 12.013 mujeres se dedican a esta labor, que tiene un rol clave en la gestión de residuos y la sostenibilidad ambiental, en la ciudad.

Sin embargo, apenas 65 recicladoras de oficio reportan ingresos superiores a un millón de pesos al mes. Mientras, 5.852 reciben entre 500.000 y 750.000 pesos.

La mayor parte de estas trabajadoras se encuentran en Kennedy (1.267), Bosa (982), Suba (695), Fontibón (636), Ciudad Bolívar (632) y Engativá (474).

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La carga económica de casi la mitad de las recicladoras de oficio en sus hogares es considerable:

Durante el séptimo encuentro de mujeres recicladoras se conoció, además, que “5.122, cifra equivalente al 42,6 %, son cabeza de hogar y 5.852, equivalentes al 48,7 %, viven en arriendo”.

Es así que este espacio fue diseñado como una oportunidad para que compartieran sus experiencias de vida, dificultades e ideas sobre los temas que afectan a los y las recicladoras de oficio en la ciudad.

Además, se abordaron temas como “el derecho al trabajo, la participación, una cultura libre de sexismo y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias” buscando visibilizar “sus propuestas e incidir en los espacios donde se definen asuntos que impactan su labor”.

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