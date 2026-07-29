Jugador colombiano le robó un beso a Neymar y todo quedó grabado: así reaccionó el brasilero

El martes 28 de julio, en el estadio Urbano Caldeira, situado en Sao Paulo, Santos y Universidad Central de Venezuela jugaron el partido de vuelta correspondiente al play-off de la Copa Sudamericana.

En el primer encuentro, los brasileños ganaron 1-4 con goles de Bontempo (35'), Menino (57'), Thaciano (67') y da Silva Barbosa (84').

Y, aunque en este segundo partido Universidad Central comenzó ganando en el primer minuto con una anotación de Samuel Sosa, Santos remontó y se impuso 4-2 con celebraciones de Terceros (39), Gabriel Barbosa (56'), Menino (65') y da Silva Barbosa (90+5'), mientras que el otro gol de los visitantes fue de Gonzalo Mottles (72').

Cuando finalizaron las acciones en el escenario deportivo conocido como Vila Belmiro, Edwin 'Shirra' Mosquera, el exjugador de Millonarios e Independiente Santa Fe, se grabó junto a Neymar y le dio un beso a la altura del cuello.

Tras esa escena, el video ha generado risa y continúa siendo viral en las redes sociales.

Video: así fue el beso que 'Shirra' Mosquera le dio a Neymar

En el terreno de juego del estadio Urbano Caldeira, Edwin Mosquera se enfocó y dijo lo siguiente:

Muchachos, muchachos, muchachos, les presento a alguien.

Unos segundos después mostró a Neymar, le dio un 'pico' en el cuello mientras que el brasileño posaba para una foto y el ex Barcelona se tomó lo ocurrido con jocosidad.

Todo lo sucedido se puede ver aquí:

Estas fueron las palabras de Edwin 'Shirra' Mosquera tras ser refuerzo de Universidad Central de Venezuela

Luego de ser anunciado como nuevo jugador del club venezolano, Edwin Mosquera publicó unas fotos entrenando y escribió la siguiente descripción.

Sin mucho que decir.

El extremo oriundo de Quibdó pertenece a Independiente Santa Fe, pero partió en calidad de préstamo por un año y medio.