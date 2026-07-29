¿Cuántos presidentes se espera que vengan a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Quedan menos de dos semanas para que se lleve a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Desde el viernes 7 de agosto, comenzará su mandato que durará cuatro años.

De la Espriella ganó la carrera por llegar a la Casa de Nariño tras obtener 12.960.166 votos (cifra conocida después del escrutinio del Consejo Nacional Electoral), superando a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

¿Cuándo es la posesión de Abelardo de la Espriella?

A medida que se acorta el tiempo para la posesión, el presidente electo ha dado anuncios clave para conocer cómo será su administración. Los más importantes, sin duda, han sido las designaciones para los ministerios.

Con corte al 29 de julio, restan por conocer dos ministras: la de Ciencias y Salud. Esta última es crucial, teniendo en cuenta la crisis en el sector que desde hace años viene dejando en jaque a los pacientes producto de las gigantescas deudas de las EPS.

Paralelamente a las designaciones, otro tema central ha sido el lugar de la posesión presidencial. De la Espriella no quiere que la ceremonia sea en el Capitolio Nacional, sino que se traslade a una guarnición militar.

El trámite va por buen camino, teniendo en cuenta que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la proposición para que el sitio de la sesión del 7 de agosto sea en Cali. Se espera que en pocas horas el Senado vaya por el mismo lado.

El rey Felipe VI de España confirmó asistencia

No obstante, hay dudas en torno al lugar que se realizaría en Cali. Las autoridades locales han ofrecido varias alternativas; pero la que parece tomar forma es la arena USC de la Universidad Santiago de Cali y después un reconocimiento de tropas ante las FF. MM. en el Cantón Militar Pichincha.

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Con respecto a la lista de invitados, en Los Secretos de D’Arcy Quinn en La FM, se conoció que vendrían a la ceremonia al menos 20 presidentes y el rey Felipe VI de España (este último confirmó su asistencia).

Aunque habría preocupación, debido a que el equipo de De la Espriella no ha confirmado aspectos fundamentales para el recibimiento, tales como los bloqueos de habitaciones para jefes de Estado, coordinación logística, esquemas de protección, entre otros.