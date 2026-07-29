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Adulto mayor asesinó a joven de 22 años por un balón que cayó en su casa, en Villavicencio

El agresor sería un adulto mayor de 69 años, quien recibió detención domiciliaria tras asesinar de dos disparos a la víctima.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
11:38 a. m.
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Un trágico hecho de intolerancia se registró en Villavicencio, Meta, donde un hombre de 69 años asesinó a un joven de 22 tras un altercado por un balón de fútbol que cayó accidentalmente dentro de su casa.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Morichal, en una cancha donde el joven jugaba microfútbol con unos amigos. De acuerdo con familiares y vecinos de la víctima, el balón cayó en una de las viviendas contiguas a la cancha.

El joven asesinado intentó recuperarlo, pero terminó en una discusión con el dueño de la vivienda y un ataque a disparos que acabó con su vida.

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Así habría sido asesinado un joven por un balón en Villavicencio

Las versiones que se conocen del caso señalan que la víctima al llegar a la vivienda en la que terminó el balón se desencadenó una discusión con el propietario, un adulto mayor de 69 años.

Al parecer, el joven habría ingresado a la propiedad por la fuerza en su intento por recuperar el balón. Fue en ese momento cuando ocurrió la tragedia.

El adulto mayor disparó en dos oportunidades contra el joven, causándole la muerte. La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos y procedió a la captura del agresor, quien posteriormente fue presentado ante las autoridades.

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El adulto mayor quedó con detención domiciliaria

Durante las audiencias de control de garantías, un juez concedió al capturado la medida de detención domiciliaria.

Los allegados al joven manifestaron su desacuerdo con la medida impuesta, considerándola injusta frente a la gravedad de los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles del homicidio.

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