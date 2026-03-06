Doña Juana dejó de recibir dos millones de toneladas de basura en 2025

En 2025, el Parque de Innovación Doña Juana recibió dos millones de toneladas menos de basura que en 2024, según datos del Sistema Único de Información.

Este logro fue posible gracias al trabajo realizado por 26.000 recicladores en Bogotá, que están “detrás de cada botella reciclada, cada caja reutilizada y cada kilo recuperado (…) Sin estos hombres y mujeres, miles de toneladas de residuos serían dispuestas en el relleno”.

Además, ha sido clave la separación de residuos en casa, que algunos ciudadanos han empezado a adoptar con resultados positivos para la ciudad; y es que, según las autoridades, el 70% de los residuos son aprovechables y el 50% de los residuos que llegan a Doña Juana puede convertirse en abono o energía al ser orgánicos.

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El reciclaje: un alivio para el Parque de Innovación Doña Juana

Las autoridades insisten en que “el reciclaje se ha abierto camino como una oportunidad real: miles de toneladas ya no terminan en el Parque de Innovación Doña Juana, sino que regresan al ciclo productivo gracias al trabajo de los recicladores y a un cambio en los hábitos ciudadanos”.

Bogotá aprovecha los metales con potencial de reutilización, así como los plásticos, papel y cartón con miras a consolidar una economía circular, y en esa búsqueda:

“Hoy, la ciudad ya ha evitado que decenas de miles de toneladas de residuos terminen en el relleno, pero el reto sigue siendo enorme: cambiar hábitos ciudadanos”.

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Incluso los residuos que llegan a Doña Juana han empezado a utilizarse en beneficio de los bogotanos:

La ciudad, además, ha encontrado formas de aprovechar parte de las 5.600 toneladas de residuos que llegan a diario a Doña Juana.

De cada tonelada de residuos de construcción y/o demolición que son arrojados de manera clandestina, la ciudad recupera el 33% en una planta especializada que puede transformar hasta 350 toneladas de desechos en material aprovechable para el mantenimiento de andenes y vías.

Una iniciativa en la que trabajan las autoridades para ampliar el rango de aprovechamiento hasta el 70%.