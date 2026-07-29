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Indignación por video que muestra a disidentes de las Farc patrullando en la vía Caloto – Corinto

El Ejército se pronunció e informó que se están adelantando labores de vigilancia en la región.

Disidentes en Cauca.
Disidentes en Cauca.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
11:35 a. m.
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En las últimas horas, se conoció un indignante hecho en la vía que conecta a Caloto con Corinto en Cauca. Por medio de un video, se evidenciaron a las disidencias de las Farc patrullando en este punto.

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El material audiovisual muestra cómo a plena luz del día, los criminales se ubican en este punto clave para la movilidad del departamento. La Tercera División del Ejército se pronunció e informó que las tropas de la Brigada 29 se encuentran adelantando verificaciones de seguridad tras recibir el reporte.

Ejército se pronunció y anunció medidas

De acuerdo con la información de inteligencia militar, los disidentes tendrían intenciones de controlar el correcto como señuelo para atacar a los soldados. Esto, por medio del uso de explosivos improvisados.

La fuerza pública ha concentrado sus esfuerzos en este sitio, debido a que es un corredor crucial para el narcotráfico. Muestra de ello, por ejemplo, es que hace pocos días se logró la incautación de 850 kilos de marihuana y se neutralizaron cabecillas.

“Las operaciones en el norte del Cauca continúan de manera decidida para velar por la seguridad de la población”, sostuvo la división.

Alertas por grupos armados en Cauca

A finales de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo presentó una radiografía relacionada con la crisis de orden público en Cauca. Para ello, analizó los crímenes cometidos por los grupos armados en el último tiempo.

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La situación no es reciente y muestra de esto son las alertas activas en los municipios de Argelia, Almaguer, Buenos Aires, Bolívar, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, entre otros.

En el territorio hacen presencia la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, las disidencias del autodenominado Nuevo Estado Mayor Central, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.

Tomando como referencia el periodo de 2024 y enero-septiembre de 2025, se presentaron más de 20 masacres reflejadas en cientos de asesinatos.

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