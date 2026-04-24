Autores autopublicados ganan protagonismo en la FILBo 2026

En medio del crecimiento de la autopublicación en América Latina, el colectivo Letras con Propósito se posiciona como uno de los actores más relevantes del sector al fortalecer la visibilidad y profesionalización de autores independientes en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

El grupo participará en la edición 2026 de la feria, que se desarrolla en Corferias, consolidando su evolución tras haber hecho presencia en escenarios internacionales como la FIL Guadalajara 2025.

Un modelo que transforma la autopublicación

Lo que comenzó como una comunidad de escritores ha evolucionado hacia un ecosistema integral que acompaña a los autores en todo el proceso editorial: desde la creación de sus obras hasta su circulación, comercialización y participación en eventos literarios.

Este modelo busca cerrar brechas entre la autopublicación y la industria tradicional, permitiendo que más escritores accedan a espacios que históricamente han estado dominados por grandes editoriales.

Diversidad de voces y temáticas

Durante la FILBo 2026, Letras con Propósito presenta una amplia muestra de autores y obras enfocadas en temas como liderazgo, desarrollo personal, sostenibilidad, bienestar y transformación social.

Entre los participantes se encuentran escritores de distintos países de habla hispana, lo que refuerza el carácter internacional del movimiento. Además, el stand 317 del pabellón 3 reúne publicaciones de autores provenientes de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos e India.

Con esta apuesta, el colectivo no solo impulsa nuevas narrativas, sino que también promueve una comunidad literaria independiente que conecta la escritura con el desarrollo humano y el propósito.

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La participación en la FILBo 2026 reafirma el crecimiento de la autopublicación como una alternativa cada vez más sólida dentro del mundo editorial, abriendo camino a nuevas voces y formas de contar historias.