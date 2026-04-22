William Vega Fernández, escritor del Pacífico, regresa a la FILBo con una historia sobre memoria, amor, pérdida y esperanza.

El reconocido autor colombiano presenta su nueva novela, Cenizas doradas, una obra que profundiza en las heridas íntimas del dolor de un territorio marcado por el abandono. Pero le da un giro inédito: también allá existe una historia, hasta ahora no narrada, de opulencia y de fastuosidad.

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El escritor colombiano William Vega Fernández propone, con esta novela, una nueva apuesta en la escena literaria y confirma su lugar como una de las voces más representativas del Pacífico colombiano.

Según el escritor vallecaucano, “Tras un largo silencio de siete años, presento ahora esta novela con un tema inédito en Colombia y es narrar la la poderosa Barbacoas en el pacñifico sur colombiano, una provincia que fue un referente de riqueza y poderío económico social y político, luego postrada a través de dos siglos por situaciones de otro orden que la dejó en una situación de marginalidad, pero de la que empieza a recupersrse de una manera esperanzada, de ahí el nombre de la novela , después de todo gran incendio, viene un renacimiento”.

De Buenaventura para el mundo

Vega Fernandez, nacido en Buenaventura, ha construido una trayectoria sólida dentro de la narrativa nacional, con obras que retratan la complejidad social y cultural de su región. Su más reciente libro no es la excepción: en él, el autor teje la condición humana desde lo más íntimo y entrelaza, con lo histórico, construyendo un escenario cargado de simbolismo: Barbacoas, antiguo centro de riqueza minera en el suroccidente colombiano.

Cenizas doradas presenta personajes atravesados por la culpa, el deseo y la memoria, en un relato que avanza entre recuerdos y decisiones irreversibles. La obra plantea una pregunta central: ¿es posible reconstruirse después de la pérdida?

Según el propio autor, se trata de una novela de amores que naufragan en océanos de codicias, opulencias y miserias que definen el destino de sus protagonistas.

“Fue muy importante escribir esta novela porque realmente es la primera sobre el Pacifíco sur colombiano, especialmente de esa zona de Barbacoas que narra unos episodios y unas épocas de vida descinocidas por la inmensa mayoría de los colombianos. En esa historia se representan muchos pueblos del mundo, por eso mi sentir es que es una novela que puede alcanzar, sin mayores pretenciones, tintes de universalidad porque es una novela desde la marginalidad, pero contada desde la abundancia y esa riqueza no solo material, sino cultural”, afirmó el escritor bonaverense.

¿De qué se trata?

La novela aborda, con rigor histórico, los conflictos que retratan una época en la que la riqueza del oro marcaba las dinámicas sociales de Santa María de la Nueva Toledo del Puerto de las Barbacoas, evidenciando tensiones, desigualdades y transformaciones que aún resuenan en la actualidad.

Esta obra apunta a convertirse en referente de la literatura del Pacífico colombiano.

Cenizas doradas se suma a una trayectoria que incluye títulos como Los hombres de Rahel, La demencia de la diosa y Misa perversa, que conforman su reconocida “Trilogía Fémina”.

En cada una de ellas el autor da voz a territorios que, durante años, han estado al margen de los grandes relatos nacionales, ajenos a esa potente oralidad y tradición que les otorga una identidad propia y recóndita.

“La nueva novela de William Vega, es una historia antigua contada con una prosa ágil y moderna, que no afecta el color de las cosas viejas. Vega tiene la fluidez y la gracia del mejor Gabo, pero las atempera con un pulso firme y un voz muy propia. Con un lenguaje rico y terso, esta novela nos brinda todos los alimentos que necesita el espíritu”, son las palabras con la que el crítico especializado Julio César Londoño, califica a “Cenizas doradas”.

Con Cenizas doradas, William Vega reafirma su capacidad para contar vidas que conmueven y cuestionan. Su nueva novela no solo es un viaje por la memoria y las emociones humanas, sino también el retrato de un territorio donde la riqueza y la tragedia han convivido durante siglos.

El lanzamiento de esta novela marca un nuevo capítulo en la carrera del escritor, consolidándolo como un referente de la literatura contemporánea colombiana y una voz imprescindible para entender la compleja realidad del Pacífico colombiano, que es la de muchos pueblos del mundo. Y eso le confiere a su obra un tono universal.