El plan de las ONG para salvar la Amazonía que llega a la FILBo

Ante esta alarmante crisis, una poderosa alianza de ONG presentará en la FILBo 2026 un documento con estrategias urgentes para evitar el temido punto de no retorno. Conozca la hoja de ruta que busca proteger el pulmón del mundo.

Cifras críticas: el avance de la deforestación en la Amazonía

La Amazonía colombiana, que abarca más del 40 % de nuestro territorio continental, se enfrenta a una de sus mayores amenazas históricas. De acuerdo con datos recientes de MapBiomas Colombia, el ecosistema ha sufrido un daño estructural devastador: en menos de cuatro décadas (1985-2024), se esfumaron 2,5 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 6,4 % de su cobertura boscosa total.

Las cifras, que serán un tema central de debate durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, revelan un cambio drástico en el uso del suelo. Las áreas destinadas a la ganadería y la agricultura pasaron de 1,8 a 4,6 millones de hectáreas. Aún más preocupante resulta el impacto extractivista: el suelo afectado por la minería se multiplicó casi 136 veces en solo 19 años.

Estrategias urgentes para evitar el punto de no retorno

Para hacer frente a esta emergencia climática, nueve destacadas organizaciones ambientales que conforman la Alianza Escucha la Amazonía (entre ellas WWF Colombia, Dejusticia y la Fundación Gaia Amazonas) presentarán el cuaderno estratégico Coordenadas para evitar el punto de no retorno en la Amazonía colombiana.

Este documento es una guía práctica dirigida al Gobierno Nacional, autoridades locales y la sociedad civil para el periodo 2026–2030. Entre sus propuestas más audaces destacan:

Redirección de incentivos: Transformar los recursos públicos que indirectamente fomentan la deforestación hacia verdaderos esquemas de conservación.

Transformar los recursos públicos que indirectamente fomentan la deforestación hacia verdaderos esquemas de conservación. Financiamiento climático : Crear políticas transparentes con salvaguardas sociales que garanticen equidad para las comunidades locales.

: Crear políticas transparentes con salvaguardas sociales que garanticen equidad para las comunidades locales. Monitoreo comunitario: Fortalecer los sistemas de vigilancia territorial operados directamente por los habitantes de la selva.

Este documento es una brújula construida desde la sociedad civil para orientar la acción pública. La Amazonía necesita políticas de largo plazo con la participación de los pueblos que la han protegido durante generaciones

Advirtió Claudia Vásquez, directora de TNC Colombia.

Bioeconomía y el rol vital de las comunidades indígenas

El éxito de cualquier estrategia ambiental en la región depende directamente de quienes la habitan. El documento subraya la urgencia de coordinar acciones con las ocho Entidades Territoriales Indígenas formalizadas a finales de 2025.

Para la Alianza, la clave económica está en consolidar la bioeconomía como el verdadero motor de desarrollo. Esto implica hacer viables y rentables los pagos por servicios ambientales y los mercados de carbono, ofreciendo incentivos reales que compitan contra las economías ilegales.

Juana Hofman, directora de Asuntos Estratégicos de Amazon

Conservation Team, lo resume con claridad:

La Amazonía merece ser entendida desde el silencio de los pueblos que han elegido vivir alejados del mundo que los ha amenazado, y que nos recuerdan que hay formas de habitar la tierra que la humanidad aún no comprende del todo.

Programación imperdible: Franja 'Escucha la Amazonía' en FILBo 2026

A partir de este miércoles 22 de abril, la FILBo 2026 se transformará en una caja de resonancia para la selva. A través de la ciencia, el arte y la literatura, los asistentes podrán sumergirse en la realidad amazónica.

Eventos destacados para agendarte:

Miércoles 22 de abril (11:30 a.m.) : Conversatorio principal 'Amazonía, una selva que habla' en el Gran Salón B de Corferias. Lanzamiento oficial del cuaderno de rutas de acción.

: Conversatorio principal 'Amazonía, una selva que habla' en el Gran Salón B de Corferias. Lanzamiento oficial del cuaderno de rutas de acción. Viernes 24 de abril (3:00 p.m.) : Exposición fotográfica gratuita 'Voces de la Amazonía' en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Sábado 25 de abril (2:30 p.m.): Conversatorio 'Ciencia indígena: el conocimiento que no está en libros'. Una mirada a la sabiduría ancestral y la naturaleza (Sala Talleres 3).

: Exposición fotográfica gratuita 'Voces de la Amazonía' en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Sábado 25 de abril (2:30 p.m.): Conversatorio 'Ciencia indígena: el conocimiento que no está en libros'. Una mirada a la sabiduría ancestral y la naturaleza (Sala Talleres 3). Jueves 30 de abril (2:30 p.m.) : Presentación cultural 'La palabra que cuida' sobre el rol fundamental de las mujeres en la protección del territorio (Sala María Mercedes Carranza).

: Presentación cultural 'La palabra que cuida' sobre el rol fundamental de las mujeres en la protección del territorio (Sala María Mercedes Carranza). Sábado 2 de mayo (4:00 p.m.): Panel 'Peces amazónicos: una biodiversidad olvidada', un prelanzamiento vital sobre la fauna de nuestros ríos (Sala Talleres 2).

Como concluyó Luz Ángela Flórez de WWF Colombia, darle voz a la selva en la FILBo trasciende lo cultural: