Revelan nuevos detalles del lugar donde Adriana Manotas se realizó procedimiento estético

Adriana Manotas falleció la semana pasada luego de presentar complicaciones por un mal procedimiento estético en Bogotá. La mujer, de 52 años, fue cargada por varias personas hasta el carro que la trasladó a un hospital, salió descompensada y en estado crítico.

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Durante las investigaciones adelantadas por las autoridades se revelaron nuevos y delicados hallazgos del caso.

Establecieron que el lugar donde Adriana fue intervenida realizaba procedimientos invasivos sin cumplir las normas sanitarias ni contar con los permisos requeridos.

“Se encontró material quirúrgico y residuos biológicos, lo que supone que estaban realizando procedimientos invasivos sin cumplir la normatividad vigente”, señaló la Secretaría Distrital de Salud en un comunicado.

El centro estético ya había sancionado por la Secretaría de Salud

El Distrito aseguró que desde noviembre del año pasado había impuesto en el sitio dos medidas sanitarias de seguridad que advertían irregularidades en el servicio.

“Una dirigida al establecimiento y otra al profesional médico que allí prestaban servicios debido a que no se encontraban debidamente habilitados”.

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Pese a estas medidas, el centro estético funcionaba sin problemas, mientras ofrecía procedimientos ilegales para mejorar la apariencia física.

"Durante la diligencia realizada el 10 de julio y pese a la vigencia de las medidas sanitarias se evidenció que las condiciones que motivaron su imposición no habían sido subsanadas y se evidenció que el establecimiento continuaba prestando servicios de salud, desacatando las restricciones establecidas por la autoridad sanitaria", señaló la entidad.

Nuevas sanciones para establecimiento que operó a Adriana Manotas

Mientras las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad y elementos encontrados durante la inspección al centro estético para determinar la responsabilidad de las personas que atendieron a Adriana Manotas, la Secretaría de Salud de Bogotá anunció que impuso nuevas medidas sanitarias.

"Clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de cerca de 108 materiales y objetos, entre los que se encontraban equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, con el propósito de proteger la salud de la ciudadanía e impedir que continuaran siendo utilizados".

Además, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y reiteró que se continuarán articulando actuaciones con la Fiscalía, la Policía y otras autoridades competentes para esclarecer el caso.