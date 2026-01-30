Cayó ‘Ventura’, delincuente reincidente buscado por narcotráfico, porte de armas y violencia intrafamiliar

En las recientes horas la Policía Nacional confirmó la captura de un presunto actor clave del microtráfico en Fusagasugá.

Autoridades capturan a 'Ventura', ¿Quién es?

Se trata de alias Ventura, señalado como un objetivo prioritario para la seguridad del municipio.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Gaitán-Galán, donde las autoridades lograron ubicar al sospechoso.

Según la información oficial, su detención no solo impacta las redes de expendio de drogas en sectores como Centro, Gaitán y Galán, sino que también representa una acción preventiva frente a posibles homicidios asociados a disputas por el control del territorio.

Alias Ventura arrastraría un historial delictivo de aproximadamente 15 años. Desde 2011 habría sido vinculado de forma reiterada con delitos relacionados con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, con registros en varios años recientes.

Además, figuran antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y hechos de violencia intrafamiliar.

También habría sido relacionado con daños a bienes ajenos y, más recientemente, con un proceso por constreñimiento ilegal.

Cayó 'Ventura': esto encontraron junto a él

Durante el allanamiento, la Policía incautó varias dosis de marihuana y bazuco, así como bolsas plásticas tipo ziploc que, al parecer, serían utilizadas para la dosificación y venta de las sustancias.

En el lugar también fue hallada una trilladora, equipo que presuntamente se empleaba para el procesamiento del alucinógeno.