Hallan sin vida en su propia vivienda a reconocido estilista de la Comuna 13: ¿qué se sabe?

En la Comuna 13 de Medellín se registró un homicidio dentro de una vivienda, presuntamente fue cometido por alguien cercano a la víctima.

Se trata del asesinato de un reconocido estilista y barbero de 55 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al interior de su propia casa, con evidentes signos de violencia.

Hallan sin vida en su propia vivienda a estilista de la Comuna 13

Según la información recopilada por las autoridades, el homicidio ocurrió en la madrugada del 9 de noviembre de 2025, en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio El Socorro, en Medellín.

Las investigaciones adelantadas, que incluyeron entrevistas a testigos, permitieron establecer que Kevin Andrés Sarmiento Garcés, quien al parecer era compañero sentimental del estilista, habría salido del inmueble luego de los hechos llevándose varios objetos de valor como un televisor, un bafle y un morral.

Tras abandonar la vivienda, el joven habría abordado un vehículo de una plataforma digital, alejándose del lugar sin que, hasta ese momento, se conociera oficialmente lo ocurrido al interior de la casa.

¿Cómo hallaron el cuerpo del estilista en la Comuna 13?

No fue sino en horas de la tarde del mismo día cuando el crimen salió a la luz. El hermano de la víctima ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo sin vida del estilista, quien presentaba heridas causadas con arma cortopunzante, según el reporte conocido.

Con base en los elementos recolectados durante la investigación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en conjunto con la Policía Nacional, lograron la captura de Kevin Andrés Sarmiento en el barrio Guayabal, al sur de Medellín.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados. Pese a las imputaciones, el procesado no aceptó su responsabilidad frente a los cargos formulados.

Ahora, las autoridades continúan avanzando en el proceso para esclarecer por completo lo ocurrido dentro de la vivienda donde fue hallado sin vida.