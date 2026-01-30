Conductor en aparente estado de embriaguez chocó con una rodada de motos en Boyacá: hay un muerto y diez heridos

Una joven motociclista de 27 años murió y otros 10 motociclistas que participaban de la misma rodada resultaron heridos en carreteras de Boyacá, cuando un conductor en aparente estado de embriaguez invadió su carril a gran velocidad.

Ocurrió a la altura del municipio de Cerinza, entrada la noche del jueves 29 de enero, sobre la carretera que conduce al municipio de Duitama, en donde fueron internados nueve de los diez heridos en el Hospital Regional.

Al lugar llegaron unidades de la Defensa Civil de Duitama, Bomberos de Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Belén y Duitama y la Policía departamental, que se vio en la obligación de proteger al conductor.

Del hombre, identificado como Rafael Ricardo Ramírez, se conoció que trabaja como conductor de una buseta de servicio público y, tras el accidente, fue capturado por la Policía y llevado a la estación de Policía de Cerinza. Su vehículo quedó en pérdida total y llama la atención que una moto quedó incrustada en su parte trasera, aunque también registra daños considerables en el frente.

Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en Colombia 2026:

Para evitar costos desproporcionados con el aumento del 23% al salario mínimo en 2026, el incremento a las multas de tránsito se calculó con la Unidad de Valor Básico (UVB), llegando a un 6%.

En grado cero de alcoholemia, los conductores recibirán una multa de 2.633.400 pesos si es su primera vez; 3.950.100 si es su segunda vez y 5.266.800 si es su tercera vez. Para la segunda vez también se suspenderá su licencia por un año y para la tercera vez se suspenderá durante tres años. Además, la normativa contempla la inmovilización del vehículo.

En grado uno de alcoholemia, los conductores recibirán una multa de 5.266.800 pesos si es primera vez; 7.900.200 si es su segunda vez y 10.533.600 si es su tercera vez. Para la primera vez se contempla la suspensión de la licencia por tres años; para la segunda vez, por seis años, y para la tercera vez la cancelación definitiva. También se inmovilizará su vehículo.

En grado dos de alcoholemia, los conductores recibirán una multa de 10.533.600 pesos si es primera vez; 15.800.500 si es su segunda vez y 21.067.300 pesos si es su tercera vez. Para la primera vez se contempla la suspensión de la licencia por cinco años; para la segunda vez, por 10 años, y para la tercera vez la cancelación definitiva. También se inmovilizará su vehículo.

Finalmente, en grado tres de alcoholemia, se contemplan multas entre los 21.067.300 pesos y los 42.132.500 pesos; la suspensión de la licencia desde los 10 años o su cancelación definitiva; la inmovilización del vehículo y 90 horas de trabajo comunitario.