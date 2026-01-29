Capturan a 6 presuntos extorsionistas que atacaban comercios en Barranquilla y Soledad con disparos y amenazas

Las autoridades del departamento del Atlántico asestaron un golpe significativo a la criminalidad organizada con la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad vinculados a extorsiones violentas contra comerciantes en el área metropolitana de Barranquilla.

Cayeron seis extorsionistas que sembraban terror en el Atlántico

Los operativos simultáneos se desarrollaron en la capital del departamento y el municipio de Soledad, donde la Policía logró desarticular a integrantes de los grupos delincuenciales organizados conocidos como ‘Los Porteños’ y ‘Los Pepes’.

Según informaron las autoridades, estos sujetos se dedicaban a intimidar personalmente a sus víctimas para exigirles pagos ilegales.

La investigación policial se extendió durante varios meses, permitiendo identificar el modus operandi de estos delincuentes.

Las autoridades revelaron que los extorsionistas no solo enviaban panfletos con exigencias económicas, sino que complementaban sus amenazas con visitas presenciales y disparos contra locales comerciales para presionar el pago de las cuotas ilegales.

Algunos fragmentos de video difundidos por las autoridades muestran cómo en cuestión de segundos los extorsionistas sembraban terror entre comerciantes y transeúntes.

Estas grabaciones formaron parte del material probatorio recopilado durante la fase de inteligencia de la operación. El trabajo de investigación permitió establecer patrones de actuación de estas estructuras criminales, que combinaban la intimidación escrita con acciones violentas directas.

Los disparos contra establecimientos comerciales se convirtieron en la herramienta de presión más efectiva utilizada por estos grupos para obligar a sus víctimas a cumplir con las exigencias económicas.

Las cinco personas capturadas y el menor aprehendido enfrentarán cargos relacionados con extorsión, porte ilegal de armas y otros delitos conexos. Las autoridades del Atlántico destacaron que este operativo representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad organizada en la región Caribe.

Entretanto, la Policía aseguró que mantiene activas las investigaciones para determinar si existen más integrantes de estas organizaciones criminales y establecer la magnitud de su accionar en la zona metropolitana.