Cristian Barrios revive polémica con hinchas de América de Cali y reafirmó su amor por Junior

Después de varias temporadas, Cristian Barrios terminó saliendo de América de Cali tras no cosechar ningún título. El extremo barranquillero optó por un cambio de aires y terminó llegando al equipo de su ciudad, Junior, que pagó cerca de un millón de dólares por sus servicios.

El deseo de ponerse la camiseta del 'Tiburón' lo había dejado más que claro, pues en más de una oportunidad dijo en medios de comunicación que era un hincha confeso y que desde niño fue su sueño. Sin embargo, en la hinchada de América nunca cayeron bien estas declaraciones.

Cristian Barrios volvió a hablar de sus polémicas en América

En rueda de prensa, el jugador manifestó que sintió mucha frustración por los comentarios que recibió luego de haberse declarado hincha de Junior, asegurando que pasó semanas malas, recordando que su esposa denunció que hubo amenazas.

No puedo esconder el amor por este equipo, por esta camisa. Me fui tranquilo porque siempre entregué todo. Venía acá de vacaciones a Barranquilla y me decían que mis mejores partidos eran contra Junior, y en Cali decían que contra Junior me regalaba.

El jugador expresó que tuvo que lidiar con ese tipo de comentarios, pero ahora logró cerrar un ciclo y se encuentra feliz. "Me tocó asumir eso durante años, ahora estoy contento de estar aquí y representar a Junior".