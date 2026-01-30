Luto: murió reconocida periodista a sus 46 años

En Valencia, España, hay un profundo luto tras la muerte de una reconocida periodista de la ciudad.

Laia Rico, que también resaltó como docente y cineasta, falleció el pasado miércoles 28 de enero de 2026, a sus 46 años.

La noticia fue confirmada por su entorno familiar y por la institución educativa en la que laboraba hace varios años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Laia Rico, la reconocida periodista de Valencia, España?

Laia Rico había sido diagnosticada con cáncer hace un par de años y, a pesar de que fue muy juiciosa con su tratamiento, su estado de salud comenzó a debilitarse en el último tiempo.

"Falleció mi prima Laia Rico Icardo. Hacía dos años que le diagnosticaron cáncer. Recuerdo muy bien el día que nos enteramos porque yo había tenido una noticia fatal en el trabajo, pero lo de Laia me ayudó a relativizarla y a recentarme en lo importante de la vida. Lo siento mucho, descansa en paz y en mi corazón llevo tu buen recuerdo y tu bella chispa", escribió Mayo Fuster, uno de sus seres queridos.

Laia Rico trabajó en la Radio Televisión Valenciana como redactora y guionista y, tras su salida de los medios, fue contratada como docente de Lengua y Literatura en el instituto IES La Patacona, de Valencia.

Este fue el desgarrador mensaje con el que la institución educativa lamentó la muerte de la periodista Laia Rico

En Instagram, la institución IES La Patacona publicó la imagen de una cinta de luto y expresó lo siguiente:

En memoria de Laia, profesora de nuestro centro durante varios años. Ella era un rayo de luz y positividad.

Además, Víctor Izquierdo, un camarógrafo de televisión que coincidió con ella, también lamentó el deceso.

"Descansa en paz, Laia Rico. El recuerdo de tu sonrisa en Canal 9 siempre nos acompañará", indicó.