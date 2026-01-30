CANAL RCN
Colombia Video

Caso ‘Lucho’ Herrera: estremecedores detalles sobre la tortura y asesinato de los campesinos

La FM habló con el familiar de una víctima, quien contó que los campesinos fueron asesinados con machete.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 30 de 2026
11:10 a. m.
Al hablar de ciclismo nacional, uno de los mayores referentes ha sido Luis Alberto Herrera Herrera, conocido como ‘Lucho’ Herrera. Los colombianos aún recuerdan cuando lo vieron ganar La Vuelta a España en 1987.

Abren investigación contra ‘Lucho’ Herrera por la desaparición de cuatro personas
El cundinamarqués supo quedarse en varios podios. Aparte de La Vuelta, ganó en el Clásico RCN, Vuelta a Colombia; siendo también campeón de montaña en el Giro de Italia y en el Tour de France.

¿Cuándo será la indagatoria?

Sin embargo, su nombre hizo eco en el último tiempo por un proceso judicial. Las autoridades lo investigan junto a su hermano, Rafael Herrera; por la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá.

El 23 de octubre de 2002 ocurrió la desaparición. Al parecer, los Herrera se reunieron con las Autodefensas Campesinas del Casanare para que secuestraran a estas personas, quienes estaban cerca de su finca.

Se citó para el viernes 6 de febrero la indagatoria con la que serán vinculados formalmente al proceso. Es importante recordar que en 2008 se encontraron los cuerpos de dos víctimas en Silvania.

“Degollados y asesinados con machete”: aterrador relato

La FM conoció el estremecedor relato de Andrés Fabián Ramírez, sobrino de Diuviseldo Torres Vega, uno de los cuatro campesinos desaparecidos. Reveló el estado en el que se encontró el cuerpo, acorde al dictamen de Medicina Legal.

Lucho Herrera responde a orden de investigación por presuntos hechos delictivos en Fusagasugá
Vilmente le acabaron la vida de la forma más atroz. Ellos fueron matados a machete, yo vi los huesos de mi tío y en sus brazos tenía machetazos. También fue degollado. Él no merecía ser asesinado de esa manera.

El familiar le dejó un mensaje al ciclista, pidiendo que vaya a la cárcel y pague por lo que hizo, sin importar su etapa como deportista o la edad. Las otras víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez.

