CANAL RCN
Tendencias

Maluma reveló que tiene canción grabada junto a Yeison Jiménez y expresó su dolor

El cantante habló sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez y confirmó que lograran grabar un proyecto juntos.

Maluma Yeison Jiménez
FOTO: Instagram

Noticias RCN

enero 30 de 2026
10:13 a. m.
Maluma se unió al largo listado de artistas que han expresado su dolor por la repentina muerte de Yeison Jiménez, cantante de música popular que falleció en medio de un accidente aéreo el pasado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá.

En medio de su celebración de cumpleaños, el reggaetonero paisa se encontraba junto a Blessd y tocó el tema de lo sucedido con su colega. Además de manifestar la tristeza que sintió al enterarse de la noticia, reveló que existe un proyecto que quedó grabado y podría estrenarse próximamente.

¿Qué dijo Maluma sobre Yeison Jiménez?

Maluma reconoció que la partida de Yeison Jiménez deja un gran vacío en la industria de la música a nivel nacional. "Estamos diciendo que la música colombiana, para mí era el número uno, era una bestia. Y de verdad, da mucho dolor que, con tanto talento, no esté con nosotros, pero dejó un hijue... legado musical".

En cuanto al proyecto en el que llegaron a trabajar, asegura que esperará el mejor momento para lanzarla, pero prefirió cambiar de tema y centrarse en su fiesta privada. "Bueno, yo lo quiero lanzar… Pero no es el momento, estamos celebrando".

Eso sí, dejó claro que todo dependerá de los deseos de la familia, por lo que si no están de acuerdo en que salga la canción, no tendrá problema si el proyecto nunca ve la luz. "Si el tema sale, chimba, si no, también".

Blessd también expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez

La conversación entre los dos cantantes se dio mientras sonaba 'Hasta la madre', uno de los grandes éxitos que grabó Yeison Jiménez junto a Pasabordo. Allí, Blessd también lamentó la forma en la que se dio la noticia.

"Se fue de un momento a otro... Tenemos que valorar mucho el estar con un colega y uno no sabe cuándo es la última vez que uno lo pueda ver", dijo 'El Bendito', cerrando con un abrazo con Maluma.

