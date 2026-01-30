CANAL RCN
Economía

Casos en los que los trabajadores pueden perder las cesantías: Ley es clara con ello

Conozca las situaciones donde la ley ampara el hecho de que los trabajadores no puedan reclamar estas cesantías.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
10:10 a. m.
Las cesantías se mantienen como uno de los derechos más sagrados para los trabajadores. Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo (CST), específicamente en su artículo 250, establece una "luz verde" para que los empleadores retengan y, eventualmente, el trabajador pierda este ahorro acumulado bajo escenarios de extrema gravedad.

A diferencia de un despido común por bajo rendimiento o faltas menores, la pérdida de las cesantías no es automática; requiere de una conducta que atente directamente contra la estabilidad y la integridad de la empresa o sus miembros.

Casos donde los trabajadores pierden sus cesantías

Estas son las únicas tres causales legales por las que un empleado puede ver esfumarse este beneficio.

  • Actos delictivos contra el empleador o su entorno

Si un trabajador comete un delito comprobado contra el empleador, sus parientes cercanos (hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad) o el personal directivo de la organización, pierde el derecho al auxilio de cesantías.

Casos de hurto, estafa, abuso de confianza, agresiones físicas o cualquier conducta tipificada en el Código Penal que afecte a la cúpula o dueños de la compañía.

  • Daño material grave e intencionado

Para que se pierdan las cesantías, debe existir dolo, es decir, la intención clara de causar daño.

Es decir, daños graves a los edificios de la empresa, maquinaria, herramientas de trabajo, obras en curso o materias primas.

  • Falta a la lealtad y la confidencialidad son pilares del contrato laboral.

Si un empleado revela secretos industriales, fórmulas, bases de datos estratégicas o información reservada que cause un perjuicio grave a la empresa, se activa la causal de pérdida de sus prestaciones.

