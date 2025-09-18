Base militar fue atacada con explosivos en Antioquia: autoridades decretaron toque de queda

En Antioquia, se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública en el municipio de Anorí, en donde motorizados habrían arrojado una carga explosiva contra la base militar “Montañita”.

La detonación del artefacto habría dejado herido a un suboficial, que se vio obligado a resguardarse, mientras sus compañeros respondían a las ráfagas de fusil que buscaban generar nuevas víctimas al interior de la base, en la zona norte del departamento.

Según dijo a Noticias RCN José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad, “el suboficial resultó herido en uno de sus brazos, opero se encuentra fuera de peligro".

Además, adelantó que “con la administración municipal se realizó un consejo de seguridad, en el que se expidió el decreto 083, con el que se establece un toque de queda entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del 17 al 21 de septiembre”.

Ataques contra la Fuerza Pública aumentaron en un 120%

La seguridad en Colombia atraviesa una de sus etapas más críticas de los últimos años. Según cifras recientes del Ministerio de Defensa, durante 2025 se han registrado más de 400 ataques contra miembros de la fuerza pública, lo que representa un incremento del 120% en comparación con el año anterior.

Solo en el último trimestre, se contabilizaron más de 175 agresiones, muchas de ellas con resultado fatal para policías y militares.

Expertos en seguridad advierten que esta situación es consecuencia directa de una pérdida de capacidad operativa del Estado. Mónica Pachón, atribuyó el deterioro a recortes presupuestales y la reducción de personal estratégico en las Fuerzas Armadas. “El Estado tiene una capacidad muy baja de respuesta. Hemos perdido generales, inteligencia, presupuesto… eso se traduce en debilidad territorial”, sostuvo.

Pero la creciente preocupación no solo se centra en los hechos violentos, también en las decisiones del Gobierno. Al término del primer semestre del 2025, el contralor general reveló que hay 428.000 millones de pesos congelados que podrían solucionar la crisis del sector defensa. Situación que se enmarca en una crisis fiscal que, según los analistas, está limitando gravemente la capacidad del Estado para responder a los desafíos de seguridad. Mientras uniformados caen o resultan heridos en todo el país.