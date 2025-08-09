Estación de Policía fue atacada con drones durante varias horas en cauca

Durante al menos dos horas, los habitantes del municipio de Corinto, Cauca, estuvieron refugiándose por el ataque con drones que supuestos integrantes del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, habrían desplegado en contra de la estación de Policía.

Cuando la hora de dormir se acercaba, se escuchó el primer estruendo generado por los morteros que naves no tripuladas lanzaron contra las instalaciones de la institución, que registró daños leves en una de sus garitas y a sus alrededores.

Por suerte, el personal que se encontraba a esa hora en la estación resultó ileso, al igual que los habitantes que caminaban en el sector y lograron refugiarse en casas y locales comerciales, que aún seguían abiertos.

¿Cómo reaccionó la Fuerza Pública del Cauca?

De acuerdo con la prensa local, los oficiales se refugiaron y, tan pronto como civiles se encontraban fuera de las calles, activaron un plan de defensa.

Durante varios minutos, intentaron derribar los drones con ráfagas de fusil. Acciones a las que se sumaron miembros del Ejército, que se encontraban en la zona.

Sin embargo, no llegó a registrarse la caída de las aeronaves no tripuladas, con la que estuvo sembrándose el pánico entre la población local.

Autoridades insisten en que el Gobierno no cuenta con la capacidad para frenar los ataques con drones:

La semana anterior, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro advirtió que las disidencias de las Farc estarían planeando la compra de 300 drones, para atacar a la Fuerza Pública.

Lo que preocupa, debido a que, según el coronel en retiro Luis Villamarín, “Se necesitan recursos para comprar nuevas tecnologías, que los enemigos ya están usando”.

Una preocupación que comparte el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo: “Es un trabajo arduo, difícil y costoso. Nada más el Ejército Nacional tiene 3.000 pelotones desplegados a nivel nacional y poder dotar y equipar a todos nuestros hombres, es complicado”.

Desde el primer ataque con drones contra las Fuerza Pública, registrado en abril del 2024, se han reportado al menos 301 episodios de este tipo y un saldo de 14 muertos, sin que el Gobierno se acerque a encontrar una manera para defenderse.