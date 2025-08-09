CANAL RCN
Colombia

Estación de Policía fue atacada con drones durante varias horas en cauca

Integrantes del frente Dagoberto Ramos, de las disidencia de las Farc serían los responsables.

Foto: montaje realizado con imágenes de la Alcaldía de Corinto y Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de la Alcaldía de Corinto y Freepik

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
07:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante al menos dos horas, los habitantes del municipio de Corinto, Cauca, estuvieron refugiándose por el ataque con drones que supuestos integrantes del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, habrían desplegado en contra de la estación de Policía.

Cuando la hora de dormir se acercaba, se escuchó el primer estruendo generado por los morteros que naves no tripuladas lanzaron contra las instalaciones de la institución, que registró daños leves en una de sus garitas y a sus alrededores.

Disidencias estarían planeando la compra de 300 drones para ataques contra la Fuerza Pública
RELACIONADO

Disidencias estarían planeando la compra de 300 drones para ataques contra la Fuerza Pública

Por suerte, el personal que se encontraba a esa hora en la estación resultó ileso, al igual que los habitantes que caminaban en el sector y lograron refugiarse en casas y locales comerciales, que aún seguían abiertos.

¿Cómo reaccionó la Fuerza Pública del Cauca?

De acuerdo con la prensa local, los oficiales se refugiaron y, tan pronto como civiles se encontraban fuera de las calles, activaron un plan de defensa.

Durante varios minutos, intentaron derribar los drones con ráfagas de fusil. Acciones a las que se sumaron miembros del Ejército, que se encontraban en la zona.

Sin embargo, no llegó a registrarse la caída de las aeronaves no tripuladas, con la que estuvo sembrándose el pánico entre la población local.

Ejército colombiano admite no estar preparado para evitar más ataques con drones
RELACIONADO

Ejército colombiano admite no estar preparado para evitar más ataques con drones

Autoridades insisten en que el Gobierno no cuenta con la capacidad para frenar los ataques con drones:

La semana anterior, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro advirtió que las disidencias de las Farc estarían planeando la compra de 300 drones, para atacar a la Fuerza Pública.

Lo que preocupa, debido a que, según el coronel en retiro Luis Villamarín, “Se necesitan recursos para comprar nuevas tecnologías, que los enemigos ya están usando”.

Una preocupación que comparte el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo: “Es un trabajo arduo, difícil y costoso. Nada más el Ejército Nacional tiene 3.000 pelotones desplegados a nivel nacional y poder dotar y equipar a todos nuestros hombres, es complicado”.

Desde el primer ataque con drones contra las Fuerza Pública, registrado en abril del 2024, se han reportado al menos 301 episodios de este tipo y un saldo de 14 muertos, sin que el Gobierno se acerque a encontrar una manera para defenderse.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Clienta de Andrés DC rompió el silencio y contó lo que pasó con la máquina de humo

Asesinatos en Colombia

Hallaron el cuerpo sin vida y baleado de un hombre en una zona rural de Concepción: esto se sabe

Vía al Llano

Esta es la razón por la que deslizamiento en la vía al Llano podría extender el cierre durante varios días

Otras Noticias

Pensiones

Llamado a preprensionados en Colombia con documento clave que deben tramitar para recibir jubilación

Conozca los trámites que deben realizar antes de recibir la jubilación.

Artistas

¿Ya sabía que pasaría? Isabella Ladera compartió detalles clave sobre el video íntimo filtrado

La modelo venezolana se pronunció en redes sociales en medio de la controversia por el video íntimo junto a Beéle que circula en redes sociales.

Migrantes

Así son las "brújulas improvisadas" que usan los migrantes ilegales para cruzar hacia Estados Unidos

Selección Colombia

¿Hay riesgo para el Mundial por las tarjetas amarillas acumuladas en la Selección Colombia?

Cuidado personal

Cómo bajar el colesterol a través de la dieta y el ejercicio, según la ciencia