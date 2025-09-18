¿Quién es alias Grillo, el peligroso criminal que conseguía drones para las disidencias de ‘Iván Mordisco’?

Fue capturado un hombre que sería el responsable de comprar los drones que son usados por disidencias de las Farc para atacar a la fuerza pública y a la población civil en el país.

La noticia es crucial, pues representa un fuerte golpe al nuevo método que es usado por disidencias, ELN y Clan del Golfo para ejercer el control territorial. En los últimos meses, han sido varios ataques en Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.

La Fiscalía delegada contra las organizaciones criminales le puso la lupa a este sujeto, y le siguió la pista gracias a testimonios clave de exguerrilleros, quienes ayudaron a poner al descubierto a Jeison Steven Sánchez, quien operaba bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Además, se sabe que era el encargado de reclutar menores y conseguir los drones para atentados que se cometían en Guaviare, Caquetá y otras zonas.

¿Quién es el peligroso alias Grillo?

El hombre, conocido como alias Grillo o ‘Kevin’, es un peligroso criminal al servicio del frente 1 Armando Ríos, de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN conoció las audiencias en las que la Fiscalía reveló que su conocimiento en armas se debe a que perteneció al Ejército, antes de llegar a ser parte del grupo armado criminal.

‘Grillo’ prestó servicio militar en 2017 en el Batallón Especial Energético N° 13 de Bogotá, lo que, según el ente investigador, le permitió adquirir conocimientos amplios en el manejo de armas de fuego.

Este criminal es señalado de conseguir los drones y equipos para la ejecución de ataques terroristas por parte de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Alias Grillo estaría involucrado en ataque a batallón en Calamar, Guaviare

Además, se dice que estaría involucrado en el atentado al Batallón de Infantería de selva N° 24 del Ejército Nacional de Calamar, Guaviare, ocurrido en julio de este año.

La Fiscalía añadió que fue ‘Grillo’ quien entregó el dron del ataque a alias Jimmy, actual cabecilla del frente 44 de las disidencias de las Farc.

Este hombre fue procesado y enviado a prisión por orden de un juez.