Autoridades descartan acciones militares para rescatar a Lyan Hortúa

Ya son 17 días desde que Lyan José Hortúa, un pequeño de 11 años, fue sacado a la fuerza de su vivienda en Jamundí por hombres armados, 17 días en los un niño, ajeno a la guerra, es víctima del flagelo del secuestro por parte de criminales de las disidencias de las Farc.

Hoy, en medio del clamor nacional, las autoridades del Valle del Cauca celebraron un consejo de seguridad para determinar las acciones para conseguir la liberación del menor de edad.

Autoridades descartan operaciones militares para liberar a Lyan

La Procuraduría General de la Nación lideró el consejo de seguridad en el que participó la Policía Nacional, la Personería y distintas entidades encargadas de analizar qué está pasando y por qué el Lyan no es liberado.

De momento, las autoridades ya informaron que se descarta la posibilidad de un rescate militar y policial, esto, con el objetivo de proteger la integridad del menor.

“Se descarta de plano un rescate militar o policial del menor Lyan José, lo anterior en aras de preservar su vida, integridad personal y no poner en riesgo al menor de edad”, aseguró Javier Sarmiento, procurador delegado.

Paralelamente, las autoridades avanzan en las investigaciones y ya tienen identificados a varias personas del frente Jaime Martínez, las disidencias de Iván Mordisco, con órdenes de captura, los cuales están siendo buscados por todo el Valle del Cauca.

Lyan Hortúa sufre de una condición médica

Angie Bonilla, madre de Lyan, habló con Noticias RCN y pidió que liberen al menor de edad por las complicaciones médicas que pueda tener.

“El mayor temor es que a mi niño se le inflamen los pulmones allá y que no se pueda hacer nada. Porque en el 2022 saliendo de la casa a la clínica, casi no alcanzamos a llegar, no me imagino que pase eso allá, no sé dónde lo tengan”, pidió la mujer.