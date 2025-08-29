CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué pasará con las investigaciones para esclarecer el caso de Valeria Afanador?

El cuerpo de la pequeña Valeria Afanador fue hallado en las últimas horas en Cajicá.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
07:13 p. m.
Hay luto nacional. Tras 18 días de extensa búsqueda, este viernes 29 de agosto se encontró el cuerpo de Valeria Afanador, la niña reportada como desaparecida en Cajicá.

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá
Afanador desapareció el martes 12 de agosto. La última vez que la vieron estaba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles.

Hallaron el cuerpo de Valeria Afanador cerca al colegio

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, estuvo en Noticias RCN hablando sobre este lamentable hecho. Se espera que las investigaciones esclarezcan lo ocurrido en este caso que ha tenido incógnitas.

El mandatario reveló, en primer lugar, que el cuerpo fue hallado a 200 metros de la institución educativa; zona que ya se había recorrido varias veces y en la que no se había encontrado ninguna pista.

“Todos los días alguien de algún organismo de respuesta pasaba por este sector. Todos coinciden en que Valeria no pudo haber estado. Entonces estamos esperando que termine la inspección del cuerpo. Con la necropsia podremos saber qué pasó”, sostuvo.

Rey señaló que los recorridos se hacían de día, debido a que en la noche la búsqueda se vuelve compleja por la adversidad del terreno. En ese orden de ideas, siempre hubo gente entre las 7:00 a.m. y 9:10 p.m.

Gobernador de Cundinamarca habló

El gobernador también declaró que la búsqueda no solo era en el corredor, sino visitando los centros cercanos, cascos urbanos, entregando la fotografía de la menor, hablando con la comunidad, contestando llamadas y demás acciones.

Caso Valeria Afanador: colegio se pronuncia tras hallazgo del cuerpo de la niña en Cajicá
Asimismo, fue enfático en el informe de Medicina Legal. Indicó que, en este momento, no se puede tener una hipótesis, debido a que toca tener la causa de la muerte. Con esta información, se podría aclarar el panorama de las pesquisas.

“Desde el día uno hasta hoy hemos estado haciendo presencia. Muchas personas allí han estado en la operación de búsqueda. Hace unos días, inclusive, encontramos partes de un cuerpo de un hombre adulto de 24 años que plenamente ya identificamos”, afirmó.

