Colombia

Caso Valeria Afanador: colegio se pronuncia tras hallazgo del cuerpo de la niña en Cajicá

Tras 18 días de búsqueda, este viernes 29 de agosto se encontró el cuerpo sin vida de la pequeña Valeria Afanador.

Colegio de Valeria Afanador.
Colegio de Valeria Afanador. Foto: Gimnasio Los Laureles.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
06:02 p. m.
Las autoridades hallaron este viernes 29 de agosto el cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años reportada como desaparecida desde hace semanas.

La última vez que se vio a la niña fue el pasado martes 12 de agosto. Aquel día, Afanador salió por un hueco de su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá.

Cuerpo de Valeria Afanador fue hallado tras 18 días de búsqueda

La labor de las autoridades se centró en una sola cosa durante las últimas semanas: encontrar a la niña. Por los alrededores se puso en marcha un equipo de búsqueda que incluso se extendió hacia los municipios cercanos.

La triste noticia la dio el gobernador Jorge Emilio Rey. Por medio de X, indicó que el cuerpo de la joven se halló en la zona contigua al río Frío. Cabe mencionar que en este sitio ya se había buscado, por lo que fue extraño que apareciera allí.

RELACIONADO

El reporte oficial del CTI de la Fiscalía de la Seccional Cundinamarca precisó que un campesino que pasaba por ahí dio con el cuerpo. Tras la respectiva llamada a las autoridades, se corroboró que se trataba de la pequeña.

Colegio se pronunció en un comunicado

A través de un comunicado, el colegio se pronunció tras el hallazgo: “Hoy nuestro corazón está herido. Este episodio constituye el momento más doloroso en la historia de nuestra institución. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella”.

Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces. Reiteramos nuestra disposición absoluta para estar presentes en lo que sea necesario y para seguir, con firmeza, en la búsqueda de la verdad.

