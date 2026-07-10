Autoridades frustran el hurto de cargamento de mármol avaluado en 150 millones de pesos en Bogotá

En el barrio San José, uniformados adscritos a la Estación de Policía de la localidad de Bosa lograron frustrar el hurto de un cargamento de 82 plaquetas de mármol, avaluado en 150 millones de pesos.

De acuerdo con información revelada por las autoridades, el propietario alertó a la Policía sobre el robo de su cargamento y, al presentarse en la zona, descubrieron a los presuntos responsables tratando de hurtar la mercancía con maquinaria pesada:

“Durante el procedimiento se pudo establecer que los capturados operaban una grúa, un montacargas industrial y una tractomula con los que estaban trasladando 82 plaquetas de mármol que habían sido hurtadas. Los tres vehículos fueron inmovilizados”.

Tres personas fueron capturadas gracias a la acción oportuna de las autoridades:

Al ser sorprendidos, los integrantes del grupo trataron de huir, pero la Policía capturó a tres de ellos en flagrancia, incautó la maquinaria con la que trataban de cometer el hurto y logró recuperar las plaquetas de mármol y regresarlas a su dueño.

Los tres presuntos ladrones fueron puestos a disposición de la autoridad competente y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, serán judicializados por el delito de hurto.

Tras dar a conocer el caso, las autoridades reforzaron su llamado a denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia, indicando que “la denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”.

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Hurto a comercios registró una disminución del 65% en Bogotá:

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, los casos de hurto a comercios en Bogotá se redujeron un 65% entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los resultados, según la cartera distrital, se deben a acciones, como “los patrullajes constantes en corredores comerciales, operativos de inspección, vigilancia y control y las megatomas”.