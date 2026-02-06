“Enguayabados” y en ropa interior, integrantes de banda dedicada al hurto de motos trataron de huir por los tejados en Bogotá

La alarmante crisis de seguridad vial que afronta Bogotá quedó retratada en el primer trimestre de 2026, periodo en el que se reportaron 3.172 casos de hurto de automotores.

La gravedad de esta problemática —que convierte los desplazamientos diarios en un riesgo constante para miles de ciudadanos— se refleja con especial fuerza en el robo de motocicletas, modalidad que lidera la estadística con 1.891 denuncias.

En medio de este complejo panorama delincuencial, las autoridades propinaron un golpe contundente al desarticular a 'Los Astutos', una red criminal especializada en el robo y comercialización ilícita de motocicletas en la capital colombiana.

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Los cinco integrantes de la banda fueron enviados a prisión:

Los cinco integrantes de la organización terminaron tras las rejas luego de un proceso investigativo respaldado por testimonios y abundante material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió que un juez ordenara su envío inmediato a prisión bajo cargos de concierto para delinquir y hurto.

El operativo de captura estuvo marcado por el desespero de los sospechosos, que intentaron evadir la acción judicial escapando en ropa interior y en estado de alicoramiento ("enguayabados").

Con esta maniobra pretendían evitar la judicialización de un sofisticado andamiaje criminal que, de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad, les permitía apoderarse de un vehículo en menos de 30 segundos mediante la fractura del sistema de encendido.

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Delincuentes cambiaban las placas para despistar a las autoridades:

Durante las audiencias concentradas, la fiscal seccional de Bogotá, Nicolle Solangie Rodríguez, expuso la estricta división de roles que mantenía el grupo para asegurar el éxito de los robos:

"Mientras uno se encargaba de coordinar el hurto de la motocicleta, la señora se comunicaría con otro ciudadano manifestando el apoderamiento de dicha motocicleta, dando las instrucciones de la manera en la que se deberían apoderar del vehículo, en el cual, posteriormente, se emprendería la huida con rumbo desconocido", detalló la delegada del ente acusador, que añadió que el análisis técnico de las grabaciones demostró la planeación y ejecución material de cada golpe.

Para ejecutar los delitos sin levantar sospechas en las calles de la ciudad, los delincuentes se aproximaban a los objetivos portando cascos de protección para simular que eran los legítimos propietarios.

Una vez violentaban los mecanismos de seguridad y encendían las motos, escapaban de los sectores afectados hacia zonas seguras donde procedían a alterar las placas originales de los automotores, una táctica con la que lograban despistar los controles policiales y facilitar la posterior venta ilegal de las propiedades hurtadas.