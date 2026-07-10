Mauricio, el pequeño de doce años que conmovió al mundo tras escuchar por primera vez a sus papás

Hay gran emoción en las redes sociales por la conmovedora historia de Mauricio Pérez, un pequeño de 12 años, quien nació con una discapacidad auditiva y vivió gran parte de su infancia sin poder escuchar ni hablar.

Las imágenes, que ya son virales en todas las redes sociales, dejan ver el instante en el que el pequeño logra escuchar por primera vez, por medio de un dispositivo electrónico, la voz de sus padres, los sonidos de los objetos, entre otras ondas sonoras que durante su niñez no logró percibir.

Esperanza en medio de la dificultad

Evelin del Valle Pérez, madre del pequeño Mauricio, habló en Noticias RCN para contar, de primera mano, la historia de su hijo al lograr superar la discapacidad que le negó la oportunidad de escuchar y poder comunicarse de manera convencional con sus seres amados.

Todo inició cuando Mauricio nació ya que las complicaciones durante el parto no se hicieron esperar. En medio de este delicado proceso, el pequeño ingirió materia fecal propia lo que le generó una serie problemas que lo llevaron a permanecer durante 15 días en el área de neonatos.

Tras varios días de luchar por su vida y de haber superado un contundente tratamiento, la madre de Mauricio se percató de que este no respondía ante los estímulos sonoros a los que era sometido a diario.

Pese a que reaccionaba ante golpes o sonidos muy fuertes, poco a poco sus padres entendieron que su caso debía ser atendido por los especialistas.

Pero los problemas económicos empezaron a entorpecer el proceso de Mauricio ya que sus padres tuvieron que optar por vender su automóvil para poder costear los exámenes y demás tratamientos a los que se debía someter.

La unión impulsó la fuerza de Mauricio

Gracias a la unión de familiares, amigos, vecinos, entre otras personas cercanas que se conmovieron con la historia del pequeño venezolano, se logró adquirir el dispositivo tecnológico que hoy permite que Mauricio escuche tras doce años sin poderlo hacer.

Ahora las expectativas están más altas que nunca ya que Evelin, madre del menor, manifestó su interés por seguir trabajando para que Mauricio logre escuchar y hablar como si ninguna limitación hubiera afectado este proceso años atrás.

“Trabajar para que llegue a hablar comúnmente. Necesitamos trabajar. Como familia queremos demostrar que podemos, demostrar que no importa lo que digan o si te sientes mal porque a veces uno dice ‘No puedo’, pero realmente sí se puede. Apoyemos a nuestros hijos y no los dejemos a un lado”, finalizó Evelin.