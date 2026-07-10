Niño de cinco años y su abuela murieron en devastador incendio en Quibdó, Chocó

Un trágico incendio ocurrido la madrugada en el barrio Pablo VI de Quibdó, capital de Chocó, acabó con la vida de un niño de cinco años y su abuela, y dejó la destrucción de 30 viviendas.

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Las autoridades continúan investigando las causas exactas de la conflagración mientras realizan el censo de los damnificados.

Natalio Palacios Mosquera, uno de los habitantes afectados, habló de la tragedia: "Gracias a Dios nos encontramos bien, pero lamentamos la muerte de la señora y el niño”.

Niño y su abuela murieron en el grave incendio en Quibdó

Vanessa Valencia, la madre del menor fallecido, habló de la tragedia:

Yo vivía acá con mis hijos y mi mamá también vivía acá mismo y mi papá, pero en el incendio perdí a mi hijo y perdí a mi mamá. Mi hijo tenía 5 años y los perdí a los dos.

Las autoridades confirmaron que algunas viviendas resultaron completamente incineradas, mientras que otras sufrieron daños parciales en su infraestructura.

Los equipos de emergencia trabajan en la evaluación de los daños materiales y en la atención de las familias que perdieron sus hogares durante el siniestro.

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Lo que habría causado el grave incendio en Quibdó

De acuerdo con testimonios de los residentes del sector, el incendio habría iniciado por una vela que quedó encendida y cayó al suelo de una de las viviendas, provocando que el fuego se propagara rápidamente hacia las construcciones vecinas.

La naturaleza de las edificaciones y su proximidad facilitaron la expansión de las llamas durante la emergencia nocturna.

Los organismos de socorro y las entidades gubernamentales se encuentran realizando el sondeo oficial de familias damnificadas para brindar la asistencia humanitaria necesaria.