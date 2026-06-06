Banda que hurtaba y secuestraba a conductores de plataforma en Bogotá fue desmantelada

El Gaula de la Policía logró capturar en Bogotá a los tres presuntos integrantes de una banda delincuencial dedicada al hurto y secuestro de conductores de plataforma digital.

Su modus operandi consistía en solicitar el servicio y, una vez abordaban el vehículo, amenazaban al conductor con arma blanca o de fuego y lo obligaban a pasarse a la parte trasera del automotor.

Previo a buscar nuevas víctimas, creaban cuentas falsas en plataformas digitales y uno de los capturados se encargaba de analizar el perfil, como advirtió en audiencia la fiscal del caso:

“Realizaba un análisis de los perfiles de las posibles víctimas, con el fin de que los golpes a proponer sean contundentes”; además, se encargaba de “recoger, guardar y distribuir los dineros y elementos hurtados”.

Conductores eran secuestrados hasta revelar sus contraseñas:

La investigación de la Fiscalía revela que, tan pronto como el conductor accedía a pasar a la parte trasera del vehículo, dos integrantes del grupo delincuencial lo presionaban hasta obtener sus contraseñas.

Entonces, realizaban transacciones desde sus cuentas bancarias y aplicaciones de billetera móvil o realizaban compras que la víctima era obligada a pagar.

La fiscal precisó que los integrantes de la banda delincuencial “les daban recorridos en la ciudad y los despojaban no solo de los bienes que llevaban consigo, sino también de sus dineros, a través de medios digitales”.

De los capturados, dos fueron enviados a prisión y el tercero permanecerá privado de la libertad en su domicilio. Todos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado y secuestro simple.

Modalidad de paseo millonario es imputada como secuestro simple desde el 2025:

En diciembre de 2025, el robo bajo la modalidad de paseo millonario pasó de imputarse como hurto agravado a secuestro simple, que puede acarrear penas de hasta 42 años en prisión.

En palabras del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, "quitarle la libertad a un ciudadano así sea por algunos segundos debe ser considerado en Colombia un secuestro y debe ser impuesto con la máxima pena. La libertad de nadie puede estar sometida a la voluntad de los delincuentes y de los criminales".