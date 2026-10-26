CANAL RCN
Colombia

Autoridades realizaron la primera captura en Bogotá por delito ambiental: ¿qué hallaron?

La captura se logró tras varios días de seguimiento por parte de las autoridades y la comunidad del sector.

Foto: Hecho por ChatGPT.
Foto: Hecho por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
01:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un importante golpe contra el crimen ambiental fue dado por las autoridades en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Por medio de un trabajo articulado entre la Alcaldía de la ciudad, la Policía Nacional, la UAESP y la Secretaría Distrital de Movilidad, se logró la captura en flagrancia de un hombre que se encontraba arrojando desechos en un punto crítico de la ciudad.

¡Atención! Estas son las marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 26 al 31 de octubre
RELACIONADO

¡Atención! Estas son las marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 26 al 31 de octubre

¿Por qué capturaron al sujeto?

Mediante el operativo, que se llevó a cabo en el barrio Gorgonzola, las autoridades interceptaron a un hombre de 26 años que se encontraba realizando el descargo ilegal de estibas de madera en espacio público. Según el Decreto 1077 de 2015, dicho material es clasificado como un residuo especial.

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer detalles de la captura, pues el sujeto se encontraba descargando el material desde un planchón y manifestó haber recibido la indicación de su empresa de buscar un sitio receptor o chatarrería. No obstante, al no encontrar dicho lugar, decidió dejar el material en la vía pública.

La problemática en Gorgonzola ha sido persistente, pues habitantes del sector han denunciado, en reiteradas ocasiones, la llegada constante de camiones que en cuestión de minutos arrojaban escombros y residuos.

Alerta por presunto plan para atentar contra el registrador nacional, Hernán Penagos
RELACIONADO

Alerta por presunto plan para atentar contra el registrador nacional, Hernán Penagos

¿Cómo fue el seguimiento del señalado?

Tras un sustancioso seguimiento de varios días, el monitoreo de cámaras, el análisis de dos horas de grabación y la recopilación de 20 videos, las autoridades identificaron el modus operandi que se estaba utilizando en el sector.

Según las autoridades, el sector de la Avenida Ferrocarril hace parte de los más de 400 puntos críticos en la ciudad donde la acumulación de residuos se ha convertido en una de las principales problemáticas que están poniendo en riesgo la salud de la comunidad.

Ante esta situación, las autoridades han hecho especial énfasis en el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos que mantiene esquemas de recolección nocturna diaria. Así mismo, explicaron la importancia de hacer uso de la página web que facilita el acceso a la información sobre el servicio público de aseo en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Teniente de la policía improvisa herramientas para ayudar a las terapias de niña con discapacidad

Secretaría de Gobierno

¡Atención! Estas son las marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 26 al 31 de octubre

Ministerio de Justicia

Alerta por presunto plan para atentar contra el registrador nacional, Hernán Penagos

Otras Noticias

Brasil

Análisis elecciones en Brasil: denuncian campaña de desinformación contra Bolsonaro

La extensión del horario de votación y el rol del magistrado Zanin generaron controversia sobre posibles irregularidades en el proceso electoral brasileño.

Reforma tributaria

Colombia sí necesitaría una reforma tributaria para ajuste fiscal de $70 billones

El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que el recorte de gasto no será suficiente y que el país debe ampliar la base tributaria para evitar quiebra fiscal.

Independiente Santa Fe

Santa Fe vs. Bucaramanga: novedades y convocados para el esperado reencuentro con Pablo Peirano

Enfermedades

¡Tome nota! Cambian tiempos en los esquemas de vacunación para recién nacidos y embarazadas

Redes sociales

La Segura alarmó a sus seguidores por su estado de salud: apareció en cama