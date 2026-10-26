Autoridades realizaron la primera captura en Bogotá por delito ambiental: ¿qué hallaron?

Un importante golpe contra el crimen ambiental fue dado por las autoridades en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Por medio de un trabajo articulado entre la Alcaldía de la ciudad, la Policía Nacional, la UAESP y la Secretaría Distrital de Movilidad, se logró la captura en flagrancia de un hombre que se encontraba arrojando desechos en un punto crítico de la ciudad.

¿Por qué capturaron al sujeto?

Mediante el operativo, que se llevó a cabo en el barrio Gorgonzola, las autoridades interceptaron a un hombre de 26 años que se encontraba realizando el descargo ilegal de estibas de madera en espacio público. Según el Decreto 1077 de 2015, dicho material es clasificado como un residuo especial.

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer detalles de la captura, pues el sujeto se encontraba descargando el material desde un planchón y manifestó haber recibido la indicación de su empresa de buscar un sitio receptor o chatarrería. No obstante, al no encontrar dicho lugar, decidió dejar el material en la vía pública.

La problemática en Gorgonzola ha sido persistente, pues habitantes del sector han denunciado, en reiteradas ocasiones, la llegada constante de camiones que en cuestión de minutos arrojaban escombros y residuos.

¿Cómo fue el seguimiento del señalado?

Tras un sustancioso seguimiento de varios días, el monitoreo de cámaras, el análisis de dos horas de grabación y la recopilación de 20 videos, las autoridades identificaron el modus operandi que se estaba utilizando en el sector.

Según las autoridades, el sector de la Avenida Ferrocarril hace parte de los más de 400 puntos críticos en la ciudad donde la acumulación de residuos se ha convertido en una de las principales problemáticas que están poniendo en riesgo la salud de la comunidad.

Ante esta situación, las autoridades han hecho especial énfasis en el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos que mantiene esquemas de recolección nocturna diaria. Así mismo, explicaron la importancia de hacer uso de la página web que facilita el acceso a la información sobre el servicio público de aseo en la ciudad.