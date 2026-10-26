¡Atención! Estas son las marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 26 al 31 de octubre

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó las marchas y manifestaciones programadas en la ciudad durante la semana del 26 al 31 de octubre y brinda una serie de recomendaciones para no tener inconvenientes en cuestiones de movilidad.

La entidad informó que acompañarán las manifestaciones con los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos con el fin de facilitar espacios de diálogo y contribuir a la buena convivencia entre la ciudadanía y los marchantes.

Además, desde la secretaría manifiestan su compromiso con la garantía a la protesta pacífica "reconociendo la participación ciudadana como un ejercicio fundamental para la democracia y la construcción colectiva de ciudad".

Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 26 al 31 de octubre

Miércoles 28 de octubre:

'Marcha pacífica por las personas desaparecidas', a las 10:00 a. m. en Monumento a Jaime Garzón en la localidad de Teusaquillo.

Sábado 31 de octubre

Evento cultural: 'Jolgorio Popular, versión 21', a las 4:30 p. m. en la Carrera 4 Este con calle 37B Sur en la localidad de San Cristóbal.

Recomendaciones de la Secretaría de Gobierno a la ciudadanía

Con el fin de mantener unas jornadas pacíficas y evitar alteraciones en la movilidad, la Secretaría de Gobierno de Bogotá entrega las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

Planear los recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cierres o desvíos.

Atender las indicaciones de las autoridades y del personal encargado del acompañamiento a las movilizaciones.

Ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas.

Mantener una actitud de diálogo y respeto durante las concentraciones y recorridos.

Consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno para conocer posibles actualizaciones de la agenda.

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