Alerta por presunto plan para atentar contra el registrador nacional, Hernán Penagos

Las autoridades colombianas investigan una presunta amenaza de muerte contra el registrador nacional, Hernán Penagos, luego de que el ministro de Justicia, Iván Cancino, pusiera en conocimiento del presidente Abelardo de la Espriella y de la Fiscalía General de la Nación información relacionada con un posible atentado que estaría siendo planeado desde un centro penitenciario del país.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la advertencia fue considerada de alta gravedad por parte del Gobierno Nacional, al punto de activar los protocolos de seguridad y las investigaciones correspondientes para establecer la veracidad de la amenaza y determinar quiénes estarían detrás de ella.

Investigan el origen de las amenazas

Fuentes cercanas al caso indicaron que, por ahora, no ha sido posible establecer desde qué cárcel se estaría fraguando el supuesto plan criminal. Precisamente esa es una de las principales líneas de investigación que adelantan las autoridades judiciales y de inteligencia.

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En paralelo, ya se estarían coordinando acciones entre la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar el esquema de seguridad de Penagos, mientras avanzan las pesquisas para identificar el origen de las amenazas y prevenir cualquier riesgo en contra de su integridad.

Un funcionario que ya había enfrentado presiones y amenazas

La situación genera especial preocupación debido a que el registrador nacional ha estado en el centro de varios episodios de alta tensión política durante los últimos procesos electorales. En ese contexto, Penagos hizo públicos diversos hechos que, según señaló en su momento, afectaban el desarrollo de la jornada democrática.

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Además, sus posiciones lo llevaron a protagonizar controversias públicas con el expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, hasta ahora las amenazas que se conocían no contaban con una confirmación oficial por parte de las autoridades.

La revelación hecha por el ministro de Justicia elevó el nivel de alerta institucional y motivó la activación de nuevas medidas de protección, mientras los organismos competentes buscan esclarecer la naturaleza de la amenaza y establecer si existe un riesgo real e inminente contra el registrador nacional.