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Colombia sí necesitaría una reforma tributaria para ajuste fiscal de $70 billones

El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que el recorte de gasto no será suficiente y que el país debe ampliar la base tributaria para evitar quiebra fiscal.

Yhonay Díaz

octubre 26 de 2026
12:50 p. m.
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En las últimas horas, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, advirtió que Colombia enfrentará inevitablemente una reforma tributaria como parte del ajuste fiscal que el gobierno debe implementar, tras confirmar el vicepresidente José Manuel Restrepo que el país necesita un ajuste de $70 billones, muy superior a los $40 billones inicialmente estimados.

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Necesariamente tiene que haber recorte y que tiene que haber más pago de impuestos. No hay de otra forma que uno pueda hacer un ajuste de ese tamaño.

El economista fue enfático al señalar que "si seguimos en el ritmo en el que vamos, si no recortamos el gasto y si no aumentamos el ingreso, nos vamos a quebrar".

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¿Cómo ampliar la base tributaria en Colombia?

"Solo el 8% de todos los ciudadanos somos declarantes de renta. Yo creo que ahí hay un espacio para que más personas paguen impuesto de renta", explicó Londoño.

Además, señaló que en Colombia el 75% del impuesto de renta lo pagan las empresas y solo el 25% las personas, una proporción inversa a la de los países desarrollados.

El exviceministro también cuestionó los beneficios tributarios actuales, usando como ejemplo que "el atún aleta azul finísimo que se ve solo en los restaurantes caros, no paga IVA, pero sí lo paga el atún enlatado".

Propuso hacer un análisis uno a uno de todos los beneficios que hay en materia tributaria.

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¿Se puede alcanzar el ajuste de $70 billones para el ajuste fiscal?

Sobre cómo alcanzar el ajuste de 70 billones de pesos, Londoño detalló que debe combinarse el recorte de subsidios, como el de combustibles que cuesta cerca de $10 billones, con la reducción del tamaño del Estado mediante eliminación de órdenes de prestación de servicios y entidades innecesarias, lo que generaría otros 10 billones.

El país necesita aumentar el recaudo tributario porque gasta desbordadamente, porque el país tiene una cantidad de beneficios que están mal enfocados, que les llegan a las personas de mayores recursos.

Al mismo tiempo, sugirió aumentar cotizaciones a salud y pensión para algunos ciudadanos y acudir al Fondo Monetario Internacional para refinanciar deuda cara.

Londoño advirtió sobre las consecuencias de no actuar a tiempo, señaló que "un país quebrado lo que genera es que no se puedan pagar pensiones, que no se puedan pagar salarios, que no se pueda financiar la salud, que no se pueda financiar la defensa".

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