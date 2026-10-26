Santa Fe vs. Bucaramanga: novedades y convocados para el esperado reencuentro con Pablo Peirano

Independiente Santa Fe afrontará este lunes 26 de octubre uno de los partidos más importantes en su lucha por clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.

El equipo dirigido por Pablo Repetto recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, desde las 8:05 p. m., en un compromiso correspondiente a la fecha 14.

Ambos conjuntos llegan con 25 puntos y se encuentran dentro de los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, los santandereanos ocupan una mejor posición gracias a la diferencia de gol, situación que aumenta la importancia del enfrentamiento.

Novedades de Santa Fe para enfrentar a Bucaramanga

El conjunto cardenal llega motivado después de derrotar 2-1 a Jaguares, mientras que Bucaramanga buscará recuperarse de la derrota frente a Boyacá Chicó, que acabó con su invicto.

Para este compromiso, Pablo Repetto presentó novedades en su convocatoria. Ewil Murillo regresó a la lista de jugadores disponibles, después de quedar por fuera del encuentro anterior.

Por el contrario, Christian Mafla no aparece entre los convocados. El lateral sufrió un esguince de tobillo izquierdo, situación que representa una nueva dificultad para el cuerpo técnico.

Además, continúan ausentes Andrés Mosquera Marmolejo, Víctor Moreno y Nahuel Bustos, quienes han presentado problemas físicos.

Convocados de Santa Fe para enfrentar a Bucaramanga

Estos son los 20 futbolistas elegidos por Pablo Repetto para el compromiso:

Arqueros: Weimar Asprilla y Juan Espitia.

Defensas: Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Mateo Puerta, Jean Caicedo y Helibelton Palacios.

Volantes: Daniel Torres, Alexis Zapata, Jhojan Torres, Jader Obrian, Ewil Murillo, Kilian Toscano, Luis Palacios, Omar Fernández y Maximiliano Lovera.

Delanteros: Hugo Rodallega, Franco Fagúndez, Cristhian Portocarrero y Emerson Rivaldo.

Santa Fe necesita aprovechar su condición de local para superar a un rival directo y acercarse a la clasificación. Una derrota complicaría sus aspiraciones, teniendo en cuenta lo apretada que está la tabla de posiciones.