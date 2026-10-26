La Segura alarmó a sus seguidores por su estado de salud: apareció en cama

Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, ha generado nuevamente preocupación entre su comunidad de fanáticos al dar a conocer detalles del estado de salud que la ha llevado a permanecer en cama durante varios días.

Pese a que la mujer ha reiterado, en varias oportunidades, las causas detrás de su fuerte dolor corporal, ahora la creadora de contenido se encuentra enfrentando una nueva crisis para darle manejo al dolor crónico que padece desde hace varios años.

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La Segura preocupó a sus fanáticos

En horas recientes, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles de la situación que ha estado enfrentando durante los últimos días.

En las historias, la mujer explicó que su ausencia durante el fin de semana se debe a una fuerte crisis de dolor que tuvo que ser atendida con asistencia médica.

“Perdidita por causa mayor. Llevo todo el fin de semana con una crisis de dolor fuertecito, pero bueno (...) estaré mejor”, aseguró.

En las fotografías que compartió se le observa recostada en la cama, sollozando, recibiendo atención en la zona de su espalda y glúteos. También se observan algunos de los elementos médicos que utilizó para lograr contrarrestar el dolor.

En una segunda historia, la famosa dio a conocer su poco interés por mostrarse como una persona fuerte ya que explicó el objetivo de comprender el dolor de todas las mujeres que también padecen alguna enfermedad similar a la suya.

“Solo yo sé lo que supero cada día y me siento muy orgullosa de eso. Hoy no me siento bien y no quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien, fuerte o resistente. Hoy me seco las lágrimas y mañana vuelvo a estar bien”.

Finalmente, Natalia se solidarizó con aquellas seguidores que, posiblemente, se encuentren atravesando una situación de salud similar a la suya.

“Si padeces un dolor crónico, una enfermedad que se vuelve tan invisible, aquí está La Segurita para abrazarte a la distancia y decirte que no estás sola”, añadió.

¿Qué enfermedad tiene La Segura?

Natalia Segura padece dolor crónico, neuropatía severa y trauma raquimedular. Dicha sintomatología empezó tras haber sobrevivido a tres impactos de bala que afectaron en su columna vertebral y sistema nervioso.

Además, la vallecaucana también enfrentó serios problemas de salud derivados de los biopolímeros en su cuerpo.