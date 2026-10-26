¡Tome nota! Cambian tiempos en los esquemas de vacunación para recién nacidos y embarazadas

Durante años, enfermedades graves como el sarampión o la tosferina dejaron de ser una preocupación cotidiana para la mayoría de los hogares colombianos.

Sin embargo, los expertos advierten que esta falsa sensación de seguridad es el mayor enemigo de la salud pública, pues cuando una infección deja de verse en las calles, disminuye la percepción del riesgo y baja la asistencia a los puntos de inmunización.

¿Por qué están cayendo las coberturas de vacunación en Colombia?

Las razones detrás del descenso en la vacunación infantil responden a una problemática multifactorial. Lina Marcela Ciro Ladino, docente del programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina en Pereira, señala que las barreras geográficas en zonas rurales y dispersas, la incompatibilidad de horarios laborales, los largos tiempos de espera en las EPS y la desinformación han impactado en la asistencia.

A esto se suma la pérdida de percepción del peligro. "Muchas de estas enfermedades han disminuido su circulación gracias al éxito de los programas de inmunización", aclara Ciro Ladino. Sin embargo, la falta de contacto directo con estas patologías lleva a que las familias pospongan la aplicación de las dosis, abriendo la puerta a posibles brotes comunitarios.

Nuevas fechas en el esquema de vacunación 2026 para niños y mujeres gestantes

Para adaptarse a las necesidades actuales de protección temprana, las autoridades sanitarias introdujeron ajustes significativos en el esquema oficial para 2026. Los padres y cuidadores deben prestar especial atención al adelantamiento de los tiempos de aplicación durante los primeros meses de vida de los lactantes:

Población infantil: La primera dosis, que antes se administraba a los 2 meses, ahora se aplica al mes y medio. La dosis de los 4 meses pasa a los 3 meses, y la correspondiente a los 6 meses se adelanta a los 4 meses.

Mujeres embarazadas: La vacuna Tdap se aplica ahora desde la semana 20 de gestación. Adicionalmente, se integró la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) desde la semana 28.

Esta inmunización materna es crucial, pues transmite anticuerpos al bebé a través de la placenta, garantizando protección pasiva durante las semanas de mayor vulnerabilidad antes de completar sus propias vacunas.

¿Perdió el carné físico? Así puede consultar y recuperar su registro

Un temor frecuente entre los padres es perder el documento de vacunación en físico. No obstante, esto no implica perder el historial. En Colombia opera PAIWEB, el sistema donde queda registrado el esquema nacional, cuyos datos pueden ser verificados en la plataforma Mi Vacuna. En caso de inconsistencias, se debe acudir a la IPS donde se aplicaron las dosis para revisar los archivos locales.

Si no existe un soporte digital ni físico, el personal de salud está facultado para determinar, según la edad del paciente y los lineamientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), cómo iniciar o completar el esquema. Cabe destacar que un retraso no obliga a reiniciar el proceso desde cero: las dosis aplicadas con anterioridad no pierden su validez.

Vacuna de la fiebre amarilla y viajes

Frente a las alertas epidemiológicas vigentes por fiebre amarilla, las autoridades reiteran la importancia de la vacunación a partir de los 9 meses de edad para residentes o viajeros hacia zonas de riesgo declaradas. Una sola dosis otorga una efectividad superior al 95 % y brinda inmunidad duradera.

Mantener al día el carné de vacunación no es solo un compromiso personal o familiar; es un acto colectivo que protege a las personas con sistemas inmunes debilitados y evita que infecciones del pasado vuelvan a propagarse.