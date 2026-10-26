Teniente de la policía improvisa herramientas para ayudar a las terapias de niña con discapacidad

En el municipio de San Pedro de Iguaque, corazón de Boyacá, una historia de vocación policial trasciende el uniforme y el cumplimiento del deber.

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La teniente Juliana Sandoval, miembro de la Policía Nacional, ha convertido su servicio en un acto de amor y compromiso hacia Deysi, una niña con discapacidad que enfrenta dificultades de movilidad en esta zona rural del departamento.

La historia comenzó cuando la uniformada conoció las condiciones de vida de la niña y su familia. Lejos de limitarse a un encuentro protocolar, la teniente decidió adoptar su causa y comprometerse con el bienestar de la menor.

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Con herramientas improvisadas policía ayuda con terapias a una niña

Desde que conoció a esta familia, la oficial se desplaza regularmente hasta el hogar de la familia, donde con herramientas improvisadas le ayuda día a día en sus terapias de rehabilitación.

"Para mí fue lo mejor que Dios expuso en mi camino. Porque es que una está solita y sin nadie en quien lo acompañe, sin nadie en quien lo apoye, eso es duro", expresó la madre de Deysi sobre la llegada de la teniente a sus vidas.

El testimonio refleja el impacto que esta labor ha tenido en una familia que enfrentaba la discapacidad de su hija sin recursos ni apoyo especializado en la ruralidad boyacense.

La labor de Juliana no se limita al acompañamiento terapéutico. La oficial busca que Deysi tenga momentos de esparcimiento y alegría, llevando incluso la escuadra canina de la institución para interactuar con la menor.

Esta iniciativa personal se ha convertido en esa ayuda que tanto necesitaban Deysi y su familia en una zona donde el acceso a servicios de salud especializados es limitado.

La madre de la teniente también expresó su orgullo por la labor de su hija:

Hija, me siento muy orgullosa de que seas parte de la Policía Nacional, en donde has demostrado tus valores y tu compromiso con la comunidad boyacense, especialmente con las personas necesitadas del sector rural. Te amamos.

El papel de la mujer policía en la sociedad

La teniente Sandoval es una de las 44.237 mujeres que actualmente prestan servicio en la Policía Nacional de Colombia en diversas especialidades y regiones del país.

Su historia, destacada en el Día de la Mujer Policía, representa el legado de las 46 pioneras que hace 73 años abrieron el camino para la participación femenina en esta institución.

A diario, miles de mujeres policías dejan a sus padres, esposos e hijos para servirle al país desde diferentes especialidades, demostrando que la vocación de servicio trasciende los protocolos institucionales y se convierte en compromiso genuino con las comunidades más vulnerables del territorio nacional.