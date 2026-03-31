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Primeras imágenes del rescate de los cinco niños que se escondían de alias Calarcá en peligrosa selva de Caquetá

El Ejército Nacional, con una clave eentregada por el padre logró encontrar a los niños que permanecían escondidos en una maraña.

Yhonay Díaz

marzo 31 de 2026
11:59 a. m.
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Noticias RCN tuvo acceso a las primeras imágenes del operativo de extracción de los cinco niños que estuvieron por varios días internados en la espesa selva de Caquetá, escondiéndose de los hombres de alias Calarcá.

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Los menores entre 3 y 16 años, junto a un adulto, fueron rescatados por los uniformados que a través de una clave que había sido instruida por su padre lograron llegar a ellos.

Durante tres días, los niños junto a su mamá, resistieron las condiciones extremas de la selva.

En una operación por tierra, con apoyo aéreo, la fuerza pública los encontró.

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La denominada Operación Magno inició la noche del lunes cuando un grupo especial de la Sexta División del Ejército Nacional partió hacia la vereda Nueva Ilusión, una zona históricamente afectada por la estructura Rodrigo Cadete.

Los menores rescatados son tres niñas de 3, 6 y 12 años, y dos adolescentes de 16 años, quienes permanecieron escondidos junto a su madre bajo las hojas de la espesa vegetación selvática.

Según informes de inteligencia militar, los niños fueron ocultados por su padre para protegerlos de alias La Morocha, quien habría ordenado su reclutamiento como represalia tras la fuga del padre de los niños del cautiverio de las disidencias.

Durante su permanencia en la selva, los menores mantuvieron contacto mediante un teléfono celular con militares que les proporcionaron instrucciones y una palabra clave para identificarlos al momento del rescate.

La operación combinó desplazamiento aéreo y terrestre. Los militares llegaron en helicóptero a una zona cercana al municipio y luego caminaron durante horas por la selva hasta localizar a los menores.

El encuentro se produjo aproximadamente a las 3:30 de la madrugada del martes, cuando dos de los niños condujeron a los soldados hasta donde se encontraban sus tres hermanos.

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El ministro de Defensa y el General Pedro Sánchez confirmaron el rescate exitoso y el posterior traslado en helicóptero de los menores hasta Florencia, Caquetá, donde se reencontraron con sus padres, quienes también habían sido víctimas de secuestro por parte del Frente Rodrigo Cadete.

Nosotros como Ministerio de Defensa respetamos y acompañamos los procesos de diálogo, pero eso no significa que no debamos proteger la vida o que no debamos combatir el crimen.

El ministro Pedro Sánchez anunció recompensas de hasta 400 millones de pesos por alias Urías Perdomo y 200 millones por alias La Morocha, responsables del intento de reclutamiento.

No existirá ningún lugar donde estos criminales se puedan esconder del Estado colombiano.

Pese a las condiciones extremas que enfrentaron durante tres días en la selva, los menores fueron encontrados en buenas condiciones de salud y actualmente reciben atención médica especializada acompañados de sus padres en Florencia, Caquetá.

Las autoridades continúan evaluando su estado físico y psicológico tras la traumática experiencia.

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