Niño de 2 años apareció con la cabeza inflamada, golpes y quemaduras: investigan posible maltrato en Medellín

Un niño de tan solo dos años permanece hospitalizado en Medellín tras llegar con graves lesiones que alertaron de inmediato a los médicos sobre un posible caso de maltrato infantil.

El menor se encuentra internado desde hace tres días en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, donde permanece bajo observación médica mientras se intenta estabilizar su estado de salud.

Niño de 2 años llegó con hematomas, quemaduras y la cabeza inflamada al hospital

Según la información conocida, el niño fue llevado al centro asistencial en brazos de su madre y una familiar.

Al momento de su ingreso, presentaba la cabeza visiblemente inflamada, múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo e incluso quemaduras, un cuadro que alertó al personal médico.

Ante la gravedad de las lesiones, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para esclarecer qué ocurrió con el menor.

Investigan si menor de dos años habría sido maltratado por su propia familia en Medellín

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que se está verificando el origen de las heridas:

Tiene las lesiones, nos corresponde establecer si las lesiones fueron causadas al interior de donde residía con sus padres o con otras personas.

Se conoció que el niño vivía junto a su madre, una joven venezolana de 26 años, en un hotel del barrio Prado Centro. Sin embargo, la mujer ha defendido su versión y niega cualquier responsabilidad en lo sucedido.

A través de un mensaje de WhatsApp enviado a Noticias RCN, aseguró:

Él estaba bien, a él lo cuido. De repente se le comenzó a inflamar su cabeza y ojos. Lo traje para que le hicieran unos estudios y me dijeran que tiene y hasta ahora no me dicen nada la verdad.

Las autoridades permanecen a la espera del dictamen de Medicina Legal, que será determinante para establecer con precisión qué provocó las lesiones que hoy mantienen al menor hospitalizado.

El general Bello agregó que unidades especializadas ya intervienen en el caso:

Tenemos ya al frente nuestras unidades del grupo de infancia y adolescencia para darle cumplimiento a lo establecido en la ley 1098 del 2006, y en un trabajo de corresponsabilidad con el ICBF y unidades judiciales para establecer si están de pronto los padres de familia.

Este hecho se suma a un panorama preocupante en la ciudad, pues de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, en lo que va de 2026 se han registrado 2.879 casos de violencia intrafamiliar.