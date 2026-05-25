Pedagogía electoral: así debe marcar su tarjetón para que el voto sea válido este domingo

En el marco de la pedagogía electoral, Noticias RCN explica a los ciudadanos cómo diligenciar correctamente el tarjetón presidencial para garantizar que su voto sea válido este domingo.

Uno de los puntos que ha generado dudas entre los votantes es la presencia de espacios en blanco en el tarjetón. La Registraduría aclaró que este espacio no corresponde a un error de impresión, sino a la casilla de la candidatura de Clara López, quien renunció antes de que iniciara la producción del material electoral. Por esta razón, su espacio fue retirado del diseño final.

De igual forma, en el tarjetón aparecen las fotografías de los candidatos Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo, quienes también renunciaron a sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, debido a que el material ya había sido impreso, sus casillas se mantienen visibles.

Frente a esta situación, las autoridades electorales precisaron que los votos marcados por estos candidatos no tendrán efecto en el resultado oficial del escrutinio. No obstante, sí podrán ser incluidos en el preconteo informativo que se realiza el día de la elección.

Recomendaciones para los votantes

En cuanto a las recomendaciones para los votantes, la Registraduría insiste en que para que el voto sea válido debe marcarse únicamente una opción en el tarjetón. Si el ciudadano se equivoca, podrá solicitar un nuevo tarjetón al jurado de votación, siempre y cuando devuelva y destruya el anterior.

También se enfatiza que la marca debe realizarse dentro del recuadro correspondiente, ya que cualquier señal por fuera del espacio destinado podría invalidar el voto.

Finalmente, las autoridades recomiendan a los ciudadanos llevar su cédula original y verificar previamente su puesto de votación, como parte de las medidas para agilizar el proceso electoral y evitar contratiempos durante la jornada.