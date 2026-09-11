Autoridades investigan la muerte de Ramsés Vargas Quevedo: apareció con un impacto de bala

A través de redes sociales se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de un joven en Bogotá. Se trata de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, exalumno del reconocido Gimnasio Moderno, quien fue hallado sin vida en los últimos días.

Aparece muerto exalumno del Gimnasio Moderno

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A través de un comunicado, la institución recordó al joven como un compañero espontáneo, alegre y con un particular sentido del humor. Asimismo, expresó un mensaje de solidaridad y condolencias a sus familiares, amigos y antiguos compañeros.

“El Gimnasio Moderno está de luto. Con profunda tristeza despedimos a Ramsés Felipe Vargas Quevedo, exalumno de la promoción 2013, cuya vida fue arrebatada por la violencia en la ciudad. En las páginas de El Aguilucho, sus compañeros lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio (…) Abrazamos con inmenso cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de promoción”, se lee en el documento.

Lo que se sabe sobre la muerte de Ramsés Felipe Vargas Quevedo

Información del caso conocida por este medio señala que Vargas Quevedo se dirigía hacia una finca ubicada en las afueras de Bogotá y se movilizaba en una camioneta blindada que, al parecer, le habían regalado meses atrás.

Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en una zona rural de la localidad de Chapinero, en los cerros orientales, específicamente en el sector de El Paraíso. De acuerdo con algunas versiones, el joven presentaba una herida ocasionada por un disparo en la cabeza.

El hallazgo se produjo el pasado viernes 6 de noviembre, hacia las 5:30 p. m. Desde entonces, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.