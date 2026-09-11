CANAL RCN
Colombia Video

Casi lo matan a puñaladas dos jóvenes que hacían motopiruetas en Bogotá

La víctima sufrió cuatro puñaladas que comprometieron su pulmón tras discutir con los jóvenes que hacían maniobras peligrosas a la salida de un colegio.

Yhonay Díaz

noviembre 09 de 2026
07:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una riña en el barrio Villa Nueva, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, terminó con un hombre gravemente herido tras recibir varias puñaladas que comprometieron uno de sus pulmones.

Hombre salió a caminar y encontró su moto robada en poder de otro sujeto en Bogotá: ¿qué pasó después?
RELACIONADO

Hombre salió a caminar y encontró su moto robada en poder de otro sujeto en Bogotá: ¿qué pasó después?

El incidente que inició como una discusión luego de que los jóvenes que practicaban motopiruetas hicieran caer al hombre, escaló violentamente hasta convertirse en un ataque con arma blanca.

"Esas personas estaban haciendo maneras peligrosas con sus motocicletas y una de ellas nos tumbó", relató la víctima.

Delincuentes se infiltraban en conciertos y centros comerciales en Bogotá para robar: así operaban
RELACIONADO

Delincuentes se infiltraban en conciertos y centros comerciales en Bogotá para robar: así operaban

Así fue la riña en la que jóvenes casi matan a puñaladas a un hombre

Los hechos ocurrieron cuando la víctima y su hermano iban por las calles del sector, cerca de la salida de un colegio distrital, y un grupo de jóvenes realizaban maniobras peligrosas con sus motocicletas.

Al parecer, una de las motos lo hizo caer y comenzó una discusión que terminó en el salvaje ataque. La víctima recibió cuatro puñaladas.

Con armas cortopunzantes y pues me propinaron alrededor de cuatro puñaladas afectándome drásticamente el tema del pulmón y pues una parte también muy delicada que fue casi el corazón.

Cayó pareja de cosquilleros en Transmilenio: a ella la habían detenido días antes por robar otro celular
RELACIONADO

Cayó pareja de cosquilleros en Transmilenio: a ella la habían detenido días antes por robar otro celular

Los agresores serían jóvenes de 18 y 19 años

De acuerdo con las autoridades, uno de los agresores sería un joven de 18 años que, presuntamente, estaba estrenando su mayoría de edad el mismo día del ataque.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el lugar de los hechos a uno de los presuntos agresores. Se trata de un joven de 19 años, quien fue detenido por el delito de lesiones personales.

Sin embargo, horas después fue dejado en libertad porque no contaba con antecedentes penales.

La víctima continúa recuperándose de las graves heridas que pusieron en riesgo su vida, mientras la investigación permanece en curso para esclarecer completamente los hechos.

Capturan a cuatro presuntos ladrones, incluido un menor, tras robo de vehículo de plataforma en San Cristóbal
RELACIONADO

Capturan a cuatro presuntos ladrones, incluido un menor, tras robo de vehículo de plataforma en San Cristóbal

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Cayeron Los Kilates: así operaba la banda señalada de millonarios robos a bancos y joyerías en Santander

Ciberseguridad

¿Qué cargos enfrenta Carlos Oyola, el funcionario del DNI que habría hackeado la Fiscalía y sistemas electorales?

Bogotá

Alcaldía de Bogotá ofrece becas para ingresar a la educación superior: conozca cómo inscribirse

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Revelan nuevos detalles sobre la salud de Cilia Flores en una cárcel de Nueva York

Cilia Flores habría sufrido un infarto leve mientras está en prisión: revelan nuevos detalles de su salud.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 9 de noviembre de 2026

Este lunes 9 de noviembre, llega con una invitación a reorganizar prioridades, recuperar la motivación y prestar atención a situaciones que parecían resueltas.

Finanzas personales

¿Puede reclamar la garantía de un producto de segunda o en exhibición? Esto dice la SIC

Liga BetPlay

Seis equipos por tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: las cuentas para clasificar

Alimentos

Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores