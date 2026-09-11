Casi lo matan a puñaladas dos jóvenes que hacían motopiruetas en Bogotá

Una riña en el barrio Villa Nueva, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, terminó con un hombre gravemente herido tras recibir varias puñaladas que comprometieron uno de sus pulmones.

El incidente que inició como una discusión luego de que los jóvenes que practicaban motopiruetas hicieran caer al hombre, escaló violentamente hasta convertirse en un ataque con arma blanca.

"Esas personas estaban haciendo maneras peligrosas con sus motocicletas y una de ellas nos tumbó", relató la víctima.

Así fue la riña en la que jóvenes casi matan a puñaladas a un hombre

Los hechos ocurrieron cuando la víctima y su hermano iban por las calles del sector, cerca de la salida de un colegio distrital, y un grupo de jóvenes realizaban maniobras peligrosas con sus motocicletas.

Al parecer, una de las motos lo hizo caer y comenzó una discusión que terminó en el salvaje ataque. La víctima recibió cuatro puñaladas.

Con armas cortopunzantes y pues me propinaron alrededor de cuatro puñaladas afectándome drásticamente el tema del pulmón y pues una parte también muy delicada que fue casi el corazón.

Los agresores serían jóvenes de 18 y 19 años

De acuerdo con las autoridades, uno de los agresores sería un joven de 18 años que, presuntamente, estaba estrenando su mayoría de edad el mismo día del ataque.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el lugar de los hechos a uno de los presuntos agresores. Se trata de un joven de 19 años, quien fue detenido por el delito de lesiones personales.

Sin embargo, horas después fue dejado en libertad porque no contaba con antecedentes penales.

La víctima continúa recuperándose de las graves heridas que pusieron en riesgo su vida, mientras la investigación permanece en curso para esclarecer completamente los hechos.