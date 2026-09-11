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Prima de diciembre 2026: ¿desde qué fecha pueden empezar a pagarla las empresas?

Vea desde qué fecha pueden empezar a pagar la prima de diciembre 2026 en Colombia, cuál es el plazo máximo y cuánto dinero deben recibir los trabajadores.

Prima ,itad de año
Prima /Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
09:16 a. m.
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Con la llegada de noviembre, miles de trabajadores en Colombia comienzan a hacer cuentas para las compras navideñas, el pago de deudas y otros gastos de fin de año.

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Una de las principales inquietudes es cuándo recibirán la prima de diciembre de 2026.

Aunque muchas empresas acostumbran a entregar este dinero durante las primeras semanas de diciembre, la legislación colombiana permite realizar el pago de manera anticipada. Sin embargo, existe una fecha límite que todos los empleadores deben respetar.

¿Desde cuándo pueden pagar la prima de diciembre de 2026?

Las empresas pueden comenzar a pagar la prima de diciembre desde noviembre de 2026, incluso antes, debido a que la ley no establece una fecha mínima para realizar el desembolso.

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Lo que sí está definido es el plazo máximo. Según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 1788 de 2016, la segunda mitad de esta prestación debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026.

Esto significa que las compañías tienen libertad para adelantar el pago, pero aquellas que no cumplan antes de finalizar el plazo legal estarán incumpliendo sus obligaciones laborales.

La prima corresponde a 30 días de salario por año trabajado, distribuidos en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre.

¿Cuánto recibirán de prima los trabajadores que ganan el salario mínimo en 2026?

Para quienes devengan el salario mínimo, la prima de diciembre puede alcanzar $1.000.000, siempre que hayan trabajado durante todo el segundo semestre y tengan derecho al auxilio de transporte.

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El cálculo se realiza teniendo en cuenta los siguientes valores:

  • Salario mínimo de 2026: $1.750.905.
  • Auxilio de transporte: $249.095.
  • Base para calcular la prima: $2.000.000.
  • Prima de diciembre: $1.000.000.

Por ejemplo, un trabajador que gana $3.200.000 mensuales recibiría aproximadamente $1.600.000 de prima, siempre que su salario haya permanecido estable y no existan otros conceptos que modifiquen la liquidación.

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