Cayeron Los Kilates: así operaba la banda señalada de millonarios robos a bancos y joyerías en Santander

Las autoridades capturaron en Santander a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Kilates, señalada de participar en varios robos a entidades bancarias y establecimientos comerciales bajo la modalidad de taquillazo. Los detenidos fueron judicializados y actualmente permanecen con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La investigación permitió establecer que el grupo habría participado en al menos cinco hechos delictivos ocurridos en diferentes municipios del departamento. Entre los casos más relevantes figura el millonario asalto a una joyería en San Gil, registrado el 18 de julio de 2025, donde fueron hurtadas joyas avaluadas en cerca de 300 millones de pesos.

Videos de seguridad fueron fundamentales para identificar y ubicar a los presuntos responsables, quienes además estarían vinculados con varios robos cometidos en entidades financieras. Según las autoridades, algunos de los capturados registran antecedentes por el delito de extorsión.

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Millonario robo a joyería y otros taquillazos

De acuerdo con las autoridades, los elementos recopilados durante la investigación permitieron relacionar a los capturados con una serie de acciones delincuenciales ejecutadas en distintos puntos de Santander. Los registros audiovisuales obtenidos durante las pesquisas fueron clave para reconstruir la participación de los presuntos integrantes de Los Kilates en los diferentes hechos investigados.

Las autoridades destacaron que el proceso investigativo permitió ubicarlos, capturarlos y presentarlos ante la justicia, avanzando así en el esclarecimiento de varios casos de hurto que afectaron a comerciantes y entidades bancarias en la región.

Operativo nacional deja 109 capturados por extorsión y secuestro

En otro resultado operativo, la Policía Nacional reportó la captura de 109 personas señaladas de integrar estructuras criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en distintas regiones del país. Entre los detenidos figuran presuntos integrantes del Clan del Golfo, Los Satanás, Los Nocturnos y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el barrio Villa Sandra de Soacha, donde fueron capturados alias ‘Mono Alto’ y alias ‘Menor’, señalados de pertenecer al grupo delincuencial Los Malditos de la Capilla. Según las investigaciones, estas personas presuntamente extorsionaban a comerciantes mediante mensajes amenazantes en los que exigían pagos de hasta 30 millones de pesos.

Los operativos se realizaron en nueve departamentos y dejaron más de 80 capturados por extorsión y 13 por secuestro. Además, las autoridades incautaron 329 elementos, entre ellos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos celulares y sustancias estupefacientes.

La ofensiva impactó a diez organizaciones criminales, incluidas las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que estarían afectando a comerciantes en diferentes regiones del país.