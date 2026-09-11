CANAL RCN
Colombia Video

Cayeron Los Kilates: así operaba la banda señalada de millonarios robos a bancos y joyerías en Santander

La investigación permitió establecer que el grupo habría participado en al menos cinco hechos delictivos ocurridos en diferentes municipios.

Mañana Express

noviembre 09 de 2026
07:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades capturaron en Santander a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Kilates, señalada de participar en varios robos a entidades bancarias y establecimientos comerciales bajo la modalidad de taquillazo. Los detenidos fueron judicializados y actualmente permanecen con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Hombre murió tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada en Santander
RELACIONADO

Hombre murió tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada en Santander

La investigación permitió establecer que el grupo habría participado en al menos cinco hechos delictivos ocurridos en diferentes municipios del departamento. Entre los casos más relevantes figura el millonario asalto a una joyería en San Gil, registrado el 18 de julio de 2025, donde fueron hurtadas joyas avaluadas en cerca de 300 millones de pesos.

Videos de seguridad fueron fundamentales para identificar y ubicar a los presuntos responsables, quienes además estarían vinculados con varios robos cometidos en entidades financieras. Según las autoridades, algunos de los capturados registran antecedentes por el delito de extorsión.

Revelan parte médico de militares heridos tras atentado terrorista contra cantón militar en Bolívar
RELACIONADO

Revelan parte médico de militares heridos tras atentado terrorista contra cantón militar en Bolívar

Millonario robo a joyería y otros taquillazos

De acuerdo con las autoridades, los elementos recopilados durante la investigación permitieron relacionar a los capturados con una serie de acciones delincuenciales ejecutadas en distintos puntos de Santander. Los registros audiovisuales obtenidos durante las pesquisas fueron clave para reconstruir la participación de los presuntos integrantes de Los Kilates en los diferentes hechos investigados.

Las autoridades destacaron que el proceso investigativo permitió ubicarlos, capturarlos y presentarlos ante la justicia, avanzando así en el esclarecimiento de varios casos de hurto que afectaron a comerciantes y entidades bancarias en la región.

Indignación en Santander: padre fue atacado mientras se movilizaba en bicicleta con su hija
RELACIONADO

Indignación en Santander: padre fue atacado mientras se movilizaba en bicicleta con su hija

Operativo nacional deja 109 capturados por extorsión y secuestro

En otro resultado operativo, la Policía Nacional reportó la captura de 109 personas señaladas de integrar estructuras criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en distintas regiones del país. Entre los detenidos figuran presuntos integrantes del Clan del Golfo, Los Satanás, Los Nocturnos y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el barrio Villa Sandra de Soacha, donde fueron capturados alias ‘Mono Alto’ y alias ‘Menor’, señalados de pertenecer al grupo delincuencial Los Malditos de la Capilla. Según las investigaciones, estas personas presuntamente extorsionaban a comerciantes mediante mensajes amenazantes en los que exigían pagos de hasta 30 millones de pesos.

Asesinaron a un contratista de Ecopetrol frente a sus compañeros en Barrancabermeja: esto se sabe
RELACIONADO

Asesinaron a un contratista de Ecopetrol frente a sus compañeros en Barrancabermeja: esto se sabe

Los operativos se realizaron en nueve departamentos y dejaron más de 80 capturados por extorsión y 13 por secuestro. Además, las autoridades incautaron 329 elementos, entre ellos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos celulares y sustancias estupefacientes.

La ofensiva impactó a diez organizaciones criminales, incluidas las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que estarían afectando a comerciantes en diferentes regiones del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciberseguridad

¿Qué cargos enfrenta Carlos Oyola, el funcionario del DNI que habría hackeado la Fiscalía y sistemas electorales?

Bogotá

Alcaldía de Bogotá ofrece becas para ingresar a la educación superior: conozca cómo inscribirse

Contraloría General de la República

Contraloría ordena revisión de contratos de la DNI por más de $20.000 millones ante posibles irregularidades

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Revelan nuevos detalles sobre la salud de Cilia Flores en una cárcel de Nueva York

Cilia Flores habría sufrido un infarto leve mientras está en prisión: revelan nuevos detalles de su salud.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 9 de noviembre de 2026

Este lunes 9 de noviembre, llega con una invitación a reorganizar prioridades, recuperar la motivación y prestar atención a situaciones que parecían resueltas.

Finanzas personales

¿Puede reclamar la garantía de un producto de segunda o en exhibición? Esto dice la SIC

Liga BetPlay

Seis equipos por tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: las cuentas para clasificar

Alimentos

Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores