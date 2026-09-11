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Revelan nuevos detalles sobre la salud de Cilia Flores en una cárcel de Nueva York

Cilia Flores habría sufrido un infarto leve mientras está en prisión: revelan nuevos detalles de su salud.

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FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
07:43 a. m.
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Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, atraviesa problemas de salud durante su detención en una cárcel federal de Brooklyn, Estados Unidos. Según documentos judiciales citados por The New York Times, ha perdido más de 11 kilos y dos dientes, presenta dolores en el pecho y su defensa cree que pudo sufrir un infarto leve en julio.

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La situación de la venezolana volvió a llamar la atención después de que el periódico estadounidense revelara nuevos detalles sobre sus condiciones de reclusión. Sus abogados advierten que necesita atención médica especializada y cuestionan que permanezca en un centro penitenciario mientras enfrenta estas complicaciones.

¿Qué problemas de salud tiene Cilia Flores en prisión?

De acuerdo con los documentos presentados por su equipo legal, Flores ha experimentado episodios de dolor en el pecho, dificultades para dormir y una pérdida de peso superior a las 24 libras, equivalentes a unos 11 kilos.

Uno de los episodios que más preocupa a su defensa ocurrió el 29 de julio. Según el relato incluido en la documentación judicial, presentó una fuerte presión en el pecho y sensación de falta de aire durante aproximadamente 30 minutos.

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Sus abogados consideran que pudo tratarse de un infarto leve. Sin embargo, aclararon que no existen pruebas médicas suficientes para confirmar ese diagnóstico, pues no se realizaron los análisis necesarios en ese momento.

A estos problemas se suman la pérdida de dos piezas dentales y molestias digestivas. Además, Flores se encontraba recuperándose de una histerectomía cuando fue capturada en Caracas, el 3 de enero de 2026.

Su defensa también señaló que duerme entre tres y cuatro horas por noche y que requiere procedimientos especializados para evaluar su condición cardíaca.

¿Qué piden los abogados de Cilia Flores?

Ante este panorama, los abogados de la esposa de Maduro solicitaron que pudiera esperar el juicio bajo arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York, con vigilancia permanente, monitoreo y restricciones para sus visitas y comunicaciones.

La petición buscaba facilitar su atención médica y recuperación fuera del centro de detención. Sin embargo, la justicia estadounidense rechazó la solicitud, por lo que Flores continúa recluida en Brooklyn.

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El caso también tiene un componente judicial que mantiene la atención sobre la pareja. Flores y Maduro enfrentan acusaciones federales en Estados Unidos relacionadas con narcotráfico y otros delitos, cargos frente a los cuales se han declarado no culpables.

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