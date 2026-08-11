CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores

El consumo durante tres semanas generó efectos positivos en el estado de ánimo de los adultos mayores.

Arándanos.
Arándanos. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grupo de científicos llevó a cabo un estudio en el que comprobó el papel de la fibra y las antocianinas presentes en los arándanos para mejorar el microbiota intestinal, algo que puede ayudar a los adultos mayores y personas sedentarias.

Senado aprueba impuesto a vapeadores y cigarrillos electrónicos: recaudo irá a salud y deporte
RELACIONADO

Senado aprueba impuesto a vapeadores y cigarrillos electrónicos: recaudo irá a salud y deporte

La población que participó fueron adultos sedentarios de 65 años con síntomas depresivos. Durante tres meses, consumieron 48 gramos diarios de polvo de arándanos, lo que se tradujo en aproximadamente dos tazas de esta fruta. El producto fue proporcionado por el Consejo Estadounidense del Arándano de Arbusto Alto.

¿Cuáles fueron los resultados?

A medida que pasaban los días, los expertos midieron el estado del microbiota y las heces. El principal cambio radicó en que se redujeron los síntomas depresivos como resultado de las cédulas presentes en el microbiota.

Con estos efectos, en el estudio se concluyó que el consumo diario de esta cantidad de arándanos puede ayudar a mejorar la digestión, algo que puede tener resultados positivos como complemento al manejo de la depresión en adultos mayores.

¿Hígado graso? Estas son las mejores frutas para proteger su salud hepática
RELACIONADO

¿Hígado graso? Estas son las mejores frutas para proteger su salud hepática

No obstante, los científicos fueron claros en indicar que el estudio cuenta con limitaciones, debido a que es un plan piloto. Aunque indicaron que los resultados pueden servir de punto de partida para otros ensayos y análisis que relacionen el microbioma intestinal con el estado de ánimo.

¿Cómo mejorar la digestión?

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos precisan que las enzimas corresponden a las proteínas que producen los microorganismos, tales como bacterias, arqueas u hongos; responsables de darle manejo a la digestión en el intestino.

Al momento de alimentarse, se encargan de degradar la fibra y los polisacáridos no digeridos. Estos terminan siendo clave para la hinchazón del organismo. Las enzimas, además, contribuyen en la absorción de grasas y en el metabolismo.

En cuanto al factor vitamínico, proporcionan B9 o folato y K. Sumado a ello, modifican ácidos biliares producidos por el hígado, lo que ayuda a la digestión y absorción de grasas y afecta a la propia señalización metabólica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Contraloría General de la República

Nuevos hallazgos de la Contraloría sobre los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud

Enfermedades

¿Qué es el síndrome de la persona rígida? La extraña enfermedad que afectó la vida y la voz de Céline Dion

Enfermedades

Enfermedad asociada con roedores ya superó los 4 mil casos en Colombia

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Cuánto oro se puede comprar con un dólar? Así funciona la compra por fracciones

Las plataformas digitales permiten adquirir participaciones pequeñas. ¿Qué se debe tener en cuenta?

Nasa

Nave espacial de la NASA volvió a la atmósfera tras 22 años desde su lanzamiento

El satélite culminó su misión que comenzó en noviembre de 2004.

Artistas

Manuel Turizo, Hamilton y Zaider brillaron en el Santiago Bernabéu durante el show de la NFL

Cauca

Esto se sabe del nuevo ataque con explosivos contra el peaje de Villa Rica, en el Cauca

Millonarios

Millonarios perdió ante Tolima y complicó su clasificación: así quedó la tabla de posiciones