Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores

Un grupo de científicos llevó a cabo un estudio en el que comprobó el papel de la fibra y las antocianinas presentes en los arándanos para mejorar el microbiota intestinal, algo que puede ayudar a los adultos mayores y personas sedentarias.

La población que participó fueron adultos sedentarios de 65 años con síntomas depresivos. Durante tres meses, consumieron 48 gramos diarios de polvo de arándanos, lo que se tradujo en aproximadamente dos tazas de esta fruta. El producto fue proporcionado por el Consejo Estadounidense del Arándano de Arbusto Alto.

¿Cuáles fueron los resultados?

A medida que pasaban los días, los expertos midieron el estado del microbiota y las heces. El principal cambio radicó en que se redujeron los síntomas depresivos como resultado de las cédulas presentes en el microbiota.

Con estos efectos, en el estudio se concluyó que el consumo diario de esta cantidad de arándanos puede ayudar a mejorar la digestión, algo que puede tener resultados positivos como complemento al manejo de la depresión en adultos mayores.

No obstante, los científicos fueron claros en indicar que el estudio cuenta con limitaciones, debido a que es un plan piloto. Aunque indicaron que los resultados pueden servir de punto de partida para otros ensayos y análisis que relacionen el microbioma intestinal con el estado de ánimo.

¿Cómo mejorar la digestión?

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos precisan que las enzimas corresponden a las proteínas que producen los microorganismos, tales como bacterias, arqueas u hongos; responsables de darle manejo a la digestión en el intestino.

Al momento de alimentarse, se encargan de degradar la fibra y los polisacáridos no digeridos. Estos terminan siendo clave para la hinchazón del organismo. Las enzimas, además, contribuyen en la absorción de grasas y en el metabolismo.

En cuanto al factor vitamínico, proporcionan B9 o folato y K. Sumado a ello, modifican ácidos biliares producidos por el hígado, lo que ayuda a la digestión y absorción de grasas y afecta a la propia señalización metabólica.