Kris R presumió las fotografías de su primer hijo junto a Karina García: “El heredero”

Kris R y Karina García sorprendieron a sus más fieles fanáticos al hacer oficial el nacimiento de su primer hijo en las horas más recientes. Pese a que se desconoce la fecha oficial de la llegada de su bebé, fanáticos aseguran que el parto se habría dado el pasado sábado 7 de noviembre.

Su llegada al mundo ya ha generado gran conmoción en redes sociales ya que cientos de usuarios, entre artistas y personalidades reconocidas, celebraron junto a la que se ha convertido en una de las parejas más populares y polémicas en Colombia.

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Kris R celebró la llegada de su primer hijo con Karina García

El anuncio fue hecho por medio del más reciente post de los famosos en sus respectivas cuentas de Instagram. Kairo Rangel García fue el nombre que recibió el pequeño, quien fue ampliamente fotografiado por sus padres con tan solo horas de vida.

La primera instantánea deja ver a la pareja sosteniendo al menor en medio de la sala en la que, al parecer, Karina habría dado a luz a su hijo por medio de una cesárea. En la segunda fotografía se observa al pequeño con un atuendo y gorro de color blanco que cubrió gran parte de su rostro.

El post ya cuenta con más de un millón de likes y cerca a los 17 mil comentarios en donde distintas figuras públicas expresaron sus buenos deseos ante la llegada del bebé. Este fue el caso de Blessd, Ovy On The Drums, Westcol, DJ Luian, Isabella Ladera, entre otras figuras.

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Kris R presumió el nacimiento de su primer hijo

El famoso trapero ya ha enternecido las redes sociales al compartir fotografías inéditas del pequeño Kairo, quien con pocas horas de haber nacido ya se ha convertido en uno de los niños más mediáticos de las redes sociales.

“Mi niño es muy bonito y sé que va a ser grande porque le aprendí bastante a mis padres. Ahí va a quedarles mi heredero pa’ que les meta la presión que algún día les metí”, aseguró el cantante de 25 años.

Por su parte, Karina compartió un video, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, en donde se le observó acostada junto al pequeño en su pecho. Isabella Vargas, hija mayor de Karina, también compartió una fotografía en la que exaltó su amor y su labor como hermana mayor.