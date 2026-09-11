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Este es el cabecilla del ELN que estaría detrás del ataque que dejó tres soldados muertos en Bolívar

Las autoridades tienen en la mira a un sujeto que lleva más de 30 años delinquiendo en la organización y figura en el cartel de los más buscados en el sur de Bolívar y Antioquia.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
08:07 a. m.
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Un ataque que se registró el pasado 7 de noviembre, en el sur de Bolívar dejó tres soldados muertos y catorce uniformados heridos. Información preliminar señala que las autoridades atribuyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el cruel ataque.

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El hombre detrás del atentado en Bolívar

Las víctimas fatales fueron identificadas como el soldado profesional Jairo Lince Carvajal, oriundo de Meta; el soldado Dilan Andrés Lozano, de Cesar; y el soldado Álvaro Pushaina, de La Guajira.

Las autoridades tienen en la mira a Jesús Navarro Robles, alias Omar o Casinga, señalado como máximo cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Este hombre lleva más de 30 años delinquiendo en la organización y figura en el cartel de los más buscados en el sur de Bolívar y Antioquia.

Por información que permita dar con su paradero se está ofreciendo una recompensa de hasta 3.284 millones de pesos. El sujeto es señalado de extorsiones, narcotráfico, desplazamiento y ataques contra la fuerza pública.

Algunas hipótesis del ataque indican que tendría relación con la captura de uno de los hombres de confianza de ‘Casinga’, quien fue capturado dos días antes del atentado.

¿Qué se sabe de los soldados que resultaron heridos?

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Entretanto, se conoció que los 14 soldados heridos permanecen hospitalizados en Bucaramanga, donde reciben atención médica.

Entre ellos se encuentra el soldado Samuel Mejía, quien presenta una fractura en su pierna derecha y heridas causadas por esquirlas.

El comandante del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares se desplazó hasta el centro médico para conocer el estado de los uniformados y brindar apoyo a sus familias.

"Quiero en este momento darles muchísimas gracias al Ejército Nacional por estar acompañándolos y acompañándonos a mí mismo en este momento difícil", expresó la madre del soldado Mejía durante la visita de los altos mandos militares.

Los cuerpos de los tres soldados fallecidos permanecen en Medicina Legal de Bucaramanga, a la espera de ser entregados a sus familias para las respectivas honras fúnebres. Este ataque se suma a la lista de acciones violentas atribuidas al ELN en diferentes regiones del país.

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